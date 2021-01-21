الموضة والأزياء والألوان تخطف الأضواء في حفل تنصيب بايدن

اختار أبرز الحضور في حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن، الأربعاء، مصممي أزياء من بلدهم، في لمحات مميزة من الموضة والأزياء قادها الرئيس ونائبته كامالا هاريس خلال المراسم في مبنى الكونغرس (الكابيتول).

واختارت هاريس، وهي أول شخص من أصحاب البشرة الداكنة وأول امرأة وأول أميركية من أصل آسيوي تتولى منصب نائب الرئيس، أن تكون ملابسها في هذا اليوم التاريخي بأيدي مصممي أزياء من السود.

وفي الكابيتول، ارتدت معطفا باللون البنفسجي وثوبا يتماشى معه من تصميم كريستوفر جون روجرز من نيويورك. أما مساء الأربعاء فارتدت زيا من تصميم سيرجيو هيدسون من لوس انجلوس.

وكتب روجرز على انستغرام قائلا "شكرا لك نائبة الرئيس. لقد نالنا شرف عظيم لأننا لعبنا دورا صغيرا في تلك اللحظة التاريخية".

جو بايدن وعقيلته أثناء مراسم التنصيب

وتشاركت وزيرة الخارجية السابقة هيلاري كلينتون والسيدة الأولى السابقة ميشيل أوباما ذات اللون مع هاريس لكن بدرجات مختلفة، وهو لون يميز الحركة النسائية في الولايات المتحدة، لكن مراقبين فسروه أيضا بأنه رمز للوحدة بين الولايات الزرقاء المؤيدة للديمقراطيين والولايات الحمراء المؤيدة للجمهوريين، وهو موضوع رئيسي هيمن على مراسم التنصيب.

وارتدت السيدة الأولى جيل بايدن ثوبا بزرقة البحر ومعطفا مزينا بلآلئ سواروفسكي وكريستالات من تصميم ألكسندر أونيل من دار أزياء ماركاريان في نيويورك. وقال مصمم الزي إن اللون تم اختياره "ليعبر عن الثقة والاستقرار". واستخدمت جيل كمامة من الحرير تتناغم مع ملابسها في إطار إجراءات الوقاية من كوفيد-19.

أما بايدن وزوج هاريس فقد ارتديا بزتين من تصميم رالف لوران، وهو مصمم أزياء أميركي كلاسيكي. وكتب لوران على تويتر "الآن هو وقت التعاون معا بحب وتفاهم".