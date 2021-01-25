6 وصفات تحوّل الشاي الأخضر إلى منتج تجميلي مميّز

يُعرف الشاي الأخضر بخصائصه الصحيّة المفيدة وقدرته على الحدّ من زيادة الوزن، ولكن هل تعلمون أنه يتمتع أيضاً بخصائص تجميليّة مرتبطة بغناه بمضادات الأكسدة ومفعوله المعزّز للشباب. فهو قادر على جعل البشرة مشرقة وتأخير ظهور التجاعيد. الوصفات التالية من شأنها أن تدفعكم إلى الإقبال على تناول الشاي الأخضر يومياً وإدراجه ضمن الروتين التجميلي الذي تعتمدونه لتجديد شباب البشرة وتعزيز جمالها.

1- قناع الشاي الأخضر المحارب لحب الشباب:

يتمتع الشاي الأخضر بمفعول عجائبي في مجال علاج البثور وحب الشباب. فهو يخفف من الالتهابات بفضل غناه بمادة "الكاتيشين" التي تتمتع بمفعول مضاد للبكتيريا. ويساعد أيضاً في تنظيم الاضطرابات الهرمونيّة التي تؤدي إلى ظهور حب الشباب. يُطبّق نقيع الشاي الأخضر البارد على أماكن ظهور البثور بواسطة دوائر قطنيّة، وهو يُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء. يُنصح باستعمال هذا المحلول مرتين يومياً للحصول على النتائج المرجوّة.

2- قناع الشاي الأخضر المعزّز لحيويّة الجلد:

يساهم الشاي الأخضر في تخليص البشرة من السموم وتعزيز حيويتها وليونتها. لتحضير هذا القناع يكفي خلط محتوى كيسين من الشاي الأخضر مع ملعقتين صغيرتين من العسل والقليل من عصير الليمون. يُطبّق هذا القناع على بشرة الوجه لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً بالماء الفاتر. يُنصح باستعماله مرة أسبوعياً.

3- قناع الشاي الأخضر المضاد للتجاعيد:

يساهم المفعول المعزّز للشباب والمضاد للأكسدة الذي يتمتع به الشاي الأخضر في جعله مفيدا جداً في محاربة علامات الشيخوخة. فهو قادر على التخفيف من حدّة البقع البنيّة، والخطوط، والتجاعيد خاصةً أن البوليفينولات المتواجدة في هذا الشاي تُبطل مفعول الجذيرات الحرة التي تسرّع شيخوخة البشرة. لتحضير هذا القناع يكفي خلط مقدار ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع 3 ملاعق كبيرة من الزبادي والقليل من الكركم. يُطبّق هذا القناع على الوجه والعنق ويترك لمدة 20 دقيقة قبل إزالته بالماء الفاتر. وهو يُعمل مرتين أسبوعياً للحصول على النتائج المرجوّة.

4- أكياس الشاي الأخضر لعلاج الجيوب والهالات الداكنة:

يمكن لأكياس الشاي الأخضر المستعملة أن تحارب الجيوب والهالات الداكنة المحيطة بالعينين. وذلك بفضل غناها بمضادات الأكسدة ومكوّنات أخرى تنشّط الدورة الدمويّة في محيط العينين كما تخفّف من انتفاخ الجفون. تُحفظ أكياس الشاي المستعملة في الثلاجة لمدة 30 دقيقة قبل تطبيقها على العينين لمدة 15 دقيقة. يُنصح بتطبيق هذه الخطوة مرتين يومياً للحصول على النتائج المرجوّة.

5- قناع الشاي الأخضر المقشّر:

يمكن الاستعانة بمسحوق الشاي الأخضر لتخليص البشرة من الخلايا الميتة والشوائب المتراكمة على سطحها. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقة كبيرة من الشاي الأخضر مع كوب من السكر، نصف كوب من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من العسل. يُدلّك هذا القناع بحركات دائريّة على البشرة للاستفادة من مفعوله المقشّر. يتمّ شطف هذا القناع بالماء الدافىء ويُنصح باستعماله مرتين أسبوعياً.

6- تونر الشاي الأخضر:

يمكن استعمال الشاي الأخضر كتونر طبيعي للبشرة، فهو يحيي إشراقها ويساعد في انقباض المسام بعد تنظيفها بالعمق من الشوائب. لتحضير هذا التونر يُترك كوبان من نقيع الشاي الأخضر جانباً ليبرد قبل أن تضاف إليه بضع قطرات من الزيت الأساسي الذي تفضلونه. يتم الإحتفاظ بهذا التونر في عبوة رذّاذة ويرش على البشرة مرتين يومياً لتعزيز إشراقها.