رموز جديدة للأزياء الراقية يُطلقها.. "فالنتينو"

يبدو أن عرض Valentino هو مفاجأة أسبوع باريس للموضة الذي تُقام فعالياته حالياً افتراضياً. فقد اختار المدير الإبداعي للدار بييرباولو بيتشولي أن يسلك اتجاهاً جديداً يميل إلى الطابع "المينيمالي". فكيف بدت الإطلالات التي قدّمها؟

أزياء خالية من الطبعات، قصّات بسيطة، تفاصيل معدنيّة، استعمال لخامة اللوريكس، وتصاميم رجاليّة رافقت الأزياء النسائية. هذه السمات المميّزة لمجموعة Valentino من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2021. وهي تضمّنت 73 إطلالة تمّ بثّها مباشرة عبر الفيديو من روما.

عن هذه المجموعة قال بيتشولي في تصريح له: "أردت أن أعبّر عن جوهر الأزياء الراقية بشكل معاصر من شأنه أن يعطي منظوراً مختلفاً عن المستقبل. فالتناقض بين كلاسيكيّة ديكور العرض والأزياء ذات الطابع "المينيمالي" شكّل مفاجأة لكل من كان ينتظر الإطلالات الرومانسيّة التي اعتادت دار Valentino على تقديمها في مناسبات مماثلة.

الأزياء مالت إلى التصاميم اليوميّة أكثر منها إلى الإطلالات الراقية، فرأينا معاطف "الترنش"، البلوزات العالية الرقبة، سراويل "البرمودا" التي ظهر فيها كل من العارضات والعارضين في إشارة إلى أن الموضة يمكن أن تكون بعيدة عن الفروقات الجندريّة الكلاسيكيّة.

مجموعة Valentino الجديدة لم تأتِ منبثقة من رؤية تقليديّة للأزياء الراقية، وهي المرة الأولى التي تقدّم فيها هذه الدار الإيطاليّة العريقة تصاميم رجاليّة جنباً إلى جنب مع الأزياء النسائيّة. كما تخلّت عن تدرجات الألوان الكلاسيكيّة والهادئة التي كانت تستعملها عادةً باتجاه ألوان "نيونيّة" كالأخضر، والأصفر، والبرتقالي، والوردي التي اختلطت مع لمسات معدنيّة لمزيد من الإشراق. وتناسقت مع أحذية عالية الساق مدمّجة بدا حضورها طاغياً على الإطلالات. أما ما لم تستطع الدار التخلّي عنه فالأثواب بقصة "الكاب" والفساتين المنسدلة، والقفازات الطويلة التي أضفت بعداً درامياً على الإطلالات.

مجموعة Valentino من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2021 حملت عنوان Code Temporal أو "الرمز الزمني". وهي أطلقت مفهوماً جديداً للخياطة الراقية ينطلق من قدرتها على تجديد نفسها وعدم ارتباطها بما يحدّها في الزمان والمكان.