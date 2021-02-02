كيف شارك المصمم السعودي محمد آشي بأسبوع باريس للموضة؟

قدّمت دار Ashi Studio مجموعتها من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2021 على هامش أسبوع باريس للموضة. وقد حملت المجموعة اسم "السيدة دالواي"، فمن هي هذه المرأة ولماذا أعطت اسمها لهذه المجموعة التي تحمل توقيع المصمم السعودي محمد آشي؟

عُرفت السيدة دالواي بعشقها للأزهار، وهي إحدى الشخصيّات الخياليّة التي ابتكرتها الكاتبة البريطانية فيرجينيا وولف لتكون بطلة الرواية التي تحمل اسمها نفسه Mrs Dalloway.

شكّلت هذه الشخصيّة مصدر إلهام أساسي للمصمم محمد آشي في مجموعته من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصي ف2021. وقد تمّ عرضها بشكل افتراضي من خلال فيديو قصير مدته حوالي 7 دقائق، أما التصوير فتمّ في حديقة تنتشر فيها النباتات الخضراء الوافرة وتتفتّح فيها الأثواب كما لو أنها أزهار ملوّنة.

تضمّنت مجموعة Ashi Studio تسع إطلالات تميّزت معظمها بالأحجام الضخمة التي تستحضر تفتّح بتلات الأزهار من خلال طبقات القماش والكشاكش. وقد تزيّنت بالشرائط والعقد الكبيرة بالإضافة إلى حبيبات الكريستال واللؤلؤ التي بدت كما لو أنها قطرات ندى ترافق الصباحات المنعشة.

افتُتح العرض بإطلالات تلوّنت بتدرجات هادئة كالزهري الفاتح والرمادي والأبيض لتليها مجموعة من الإطلالات بألوان مرحة أبرزها الأصفر والوردي. وقد حاول المصمم من خلال التنوّع بين هذه الألوان أن يجسّد التناقض الذي يلفّ المشاعر الإنسانيّة. أما القصّات فبدت حادة، حيث تكرر ظهور الأثواب العارية الكتفين والأكمام غير المتوازية والياقات التي تتخذ شكل حرف V فيما بدت التنانير ضخمة ومتعددة الطبقات.

تصاميم رومنسيّة حالمة أرادها المصمم محمد آشي أن تعبّر عن المشاعر المتنوّعة التي تمثّل حياة الإنسان. وهي تأتي على شكل أزهار ملوّنة تزرع البهجة والفرح في أجوار ربيعيّة ساحرة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.