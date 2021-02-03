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جديد طوني ورد أزياء رجالية ومجموعة مهداة إلى بيروت

من أزياء المصمم اللبناني طوني ورد

جديد طوني ورد أزياء رجالية ومجموعة مهداة إلى بيروت

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العربية.نت - رانيا لوقا

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قدّم المصمم اللبناني طوني ورد تصاميمه من الأزياء الراقية بشكل افتراضي على هامش أسبوع باريس للموضة. وقد حرص على أن تتضمّن مجموعته لأول مرة أزياءً نسائيّة ورجاليّة على السواء وأهداها إلى مدينة بيروت.

اتخذ هذا العرض شكل فيديو قصير يحمل من يشاهده إلى أجواء احتفالية تعود بنا إلى تسعينيّات القرن الماضي. أضواء نيونيّة مرحة تضيء ظلمة المكان وموسيقى "ديب هاوس" تصدح في أرجائه ليتمايل على وقعها عارضات وعارضون بأزياء فاخرة تحتفل بحب الحياة على طريقة مدينة بيروت التي أهداها المصمم طوني ورد مجموعته هذه. وهو أرفق نشر الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة به بالعبارات التالية: "تحياتي لكِ بيروت، إلى براعتكِ الفريدة، إلى نبض شعبكِ، لنغماتكِ التي لاتنتهي أبداً".

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مجموعة دراميّة بامتياز قدمها المصمم طوني ورد، مبتعداً فيها عن الأجواء الكئيبة التي فرضها علينا انتشار الوباء وهارباً باتجاه صخب الحياة الليليّة التي كانت تشتهر بها مدينة بيروت. 25 إطلالة تضمّنها هذا العرض، وقد تمّ تنفيذها بخامات فاخرة مثل الشانتنوغ، والأورغنزا، والساتان، والكريب، والتافتا، والتول. وقد تطلّب تطريزها ساعات طويلة من العمل اليدويّ في مشاغل الدار. أما الألوان التي غلبت على التصاميم فكانت الأسود والأبيض بالإضافة إلى مجموعة من الألوان المشرقة كالبرتقالي، والمرجاني، والأصفر، والأحمر. وكان لافتاً في هذا العرض الأزياء الرجاليّة التي نراها للمرة الأولى في مجموعات دار Tony Ward، وقد غلب عليها اللون الأسود وتزيّنت بتطريزات يدويّة فاخرة.

تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.

9 صور
9 صور
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