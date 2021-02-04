25 إطلالة ستعتمدها أحلام في الترويج لألبومها الجديد

شكلت النجمة الإماراتية أحلام حديث الناس هذا الأسبوع من خلال إطلاقها ألبومها الجديد لعام2021 الذي يحمل عنوان "فدوة عيونك". وهي روجت لأغنياته عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال الظهور بإطلالة متكاملة خاصة بكل أغنية. وكشفت أحلام حتى الآن عن 11 إطلالة من الإطلالات الـ25 المرافقة للألبوم. تعرفوا عليها فيما يلي.

وراء إطلالات أحلام المُختارة بعناية فريق عمل متكامل، تألف من خبيرة المظهر مايا التل التي اعتمدت للنجمة الإماراتية تصاميم تحمل توقيع مجموعة من أبرز المصممين العرب. وهي تعاونت مع مصفف الشعر طوني صوايا وخبير الماكياج محمد حداد لتنفيذ إطلالات متناسقة بكل تفاصيلها.

- الإطلالة الأولى التي نشرتها أحلام في إطار الترويج لألبومها الجديد بدت مشرقة. وهي تألفت من ثوب أصفر ضيق حمل توقيع دار Zuhair Murad تم تنسيقه مع قفازات باللون نفسه ومجوهرات ماسية من Nsouli Jewelry تضمنت خاتم وسوار عريض بالإضافة إلى عقد تزين بحوالي 205 قيراط من الماس. ويُقدر سعر هذا الطقم بحوالي مليوني دولار أميركي. أما ماكياجها فغلبت عليه الألوان الترابية واتخذت تسريحتها طراز الريترو الذي تناسق بامتياز مع إطلالتها.

- الإطلالة الترويجية الثانية للألبوم كانت أيضاً من توقيع دار Zuhair Murad، وقد تميزت بثوب أسود مزين بكاب على أحد الكمين وبتطريز بالأحجار الذهبية الكبيرة على الجانب الآخر. وقد تم تنسيقه مع أقراط ذهبية طويلة، شعر متماوج منسدل على الكتفين، وماكياج عيون دخانية.

- في الإطلالة التي اختارتها للترويج لأغنية "يا آدمي حس"، ظهرت أحلام بثوب أسود ضيّق وطويل غطته الحبيبات البراقة. وقد تم تنسيقه مع قفازات بيضاء طويلة وصلت إلى حدود الكتفين ومجوهرات ماسية. حملت إطلالتها توقيع دار Charbel Karam وهي اعتمدت معها تسريحة مربعة متموجة وماكياج حيادي ترافق مع تحديد العينين بالآيلاينر الأسود.

- في الإطلالة التي ظهرت بها للترويج لأغنية "الله يرحمه" تألقت أحلام بثوب أزرق فيروزي من تصميم Sara Mrad تزين بالكشاكش في القسم السفلي منه وعند الكمين. وقد تم تنسيقه مع أكسسوار للرأس وأقراط دائرية كبيرة تكمّل الإطلالة ذات الطابع الإسباني. أما ماكياجها فجأ ترابياً وتسريحتها مرفوعة على شكل ذيل حصان.

- في الإطلالة التي ظهرت بها للترويج لأغنية "دمعة زرقا" ظهرت أحلام بثوب من الباييت الفضي ذو ياقة مرتفعة وكمّين طويلين. وقد تم تنسيقه مع أقراط دائرية وخواتم ماسية فيما تم الحفاظ على بساطة الماكياج الذي غلبت عليه الألوان الحيادية وحافظت التسريحة على بساطة التموجات المنسدلة على الكتفين.

- في الإطلالة التي ظهرت بها للترويج لأغنية "خاطري ضايق" ظهرت أحلام بثوب أزرق متموج من دار Zuhair Murad تميز بكمّين شفافين غطتهما الحبيبات البرّاقة. وقد زيّنت تسريحتها بمجوهرات ماسيّة لتبدو إطلالتها أميريّة بامتياز أما ماكياجها فميّزته العيون الدخانية.

- في الإطلالة التي ظهرت بها للترويج لأغنية "إبن التراب" ظهرت أحلام بقفطان من المخمل الأخضر حمل توقيع المصممة المغربيّة كريمة. وقد تمّ تنسيق هذه الإطلالة مع تسريحة لافتة تألّفت من ضفيرتين طويلتين جداً وصلتا إلى أطراف الثوب.

- في الإطلالة التي ظهرت بها للترويج لأغنية "الفرقا" ظهرت أحلام ببدلة بلونيّ الذهبي العتيق والأسود ترافقت مع "كاب" مخطّط بالألوان نفسها. حملت إطلالتها هذه توقيع دار Zuhair Murad، وقد كمّلتها بصندل أسود وعقد ماسيّ. وتركت شعرها المموّج منسدلاً ببساطة على الكتفين.

- في الإطلالة الخاصة بالترويج لأغنية "عيوني بس" ظهرت أحلام بقميص أبيض تميّز بكمّين منتفخين وعقدة سوداء تمّ تنسيقه مع سروال أسود. حملت إطلالتها هذه توقيع دار Zuhair Murad وقد كمّلتها بتسريحة مموّجة قصيرة وماكياج يعتمد على الشفاه الحمراء.

- في الإطلالة الخاصة بالترويج لأغنية "حزين" ظهرت أحلام بإطلالة دراميّة باللون الأسود حملت توقيع دار Zuhair Murad. وهي تألّفت من ثوب على شكل "كورسيه" عند منطقة الصدر مصنوع من التول والدانتيل. وقد نسّقته مع قفازات جلديّة سوداء ومجوهرات ماسية. وهي اعتمدت في ماكياجها وتسريحتها على طراز الريترو.

- في الإطلالة الخاصة بالترويج لأغنية "دفتر وممحاة" ظهرت أحلام في إطار رومنسيّ وهي تعزف على البيانو بين الشموع. وقد تألّفت إطلالتها من ثوب أحمر طويل تميّز بكمّين ضخمين وحمل توقيع دار Zuhair Murad.

من المنتظر أن تكشف أحلام تباعاً عن الإطلالات الأخرى المرافقة للترويج لأغنيات ألبومها الجديد. وقد أظهرت الإطلالات الـ11 التي كشفت عنها حتى الآن أنها أيقونة موضة بامتياز.