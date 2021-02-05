فيتامينات تحدّ من تساقط الشعر.. وتُعزّز كثافته

يمكن للنقص في الفيتامينات أن يؤدي إلى فقدان كثافة الشعر والتسبب بتساقطه. لتجنّب هذه المشكلة يُنصح بالتأكد من اعتماد نظام غذائي غنيّ بالفيتامينات التي تحافظ على صحة الشعر. كما يمكن الاستعانة بالمكمّلات الغذائيّة عندما لايؤمّن الغذاء الكفاية من هذه الفيتامينات. تعرّفوا فيما يلي على أبرز الفيتامينات الضروريّة لصحة الشعر وحيويته.

- فيتامينA

يُعزّز هذا الفيتامين من إنتاج الكيراتين، البروتين الضروري لصحة الشعر وتعزيز نموّه. وهو يساهم في الحفاظ على كثافة الشعر عبر تنشيط آليّة تجدد الخلايا، كما أنه غنيّ بمضادات الأكسدة التي تساهم في ترطيب فروة الرأس وحماية الشعر من الجفاف. يمكن الحصول على حاجتنا من الفيتامينA من استهلاك: الحليب ومشتقاته، البيض، الجزر، البطاطا الحلوة، الدراق، الطماطم، والسبانخ.

- فيتامينB

تدخل عدة فيتامينات من فئةB في مجال العناية بالشعر:

• الفيتامينB7: يُعرف أيضاً باسم "بيوتين" وهو سريع الذوبان بالماء وينشّط آليّة تدفّق الدم إلى بصيلات الشعر مما يعزّز نموّه وكثافته ويحميه من التساقط. يُعالج هذا الفيتامين أيضاً جميع مشاكل الشعر الفاقد للحيويّة وهو يُنعّم الشعر المجعّد والخشن. يُمكن تناول هذا الفيتامين على شكل مكمّلات غذائيّة كما أنه يتوفر في مجموعة من المأكولات أبرزها: الحليب، البيض، الفطر، الموز، الأفوكادو، وسمك السالمون.

• الفيتامينB9: يُعرف أيضاً باسم "حمض الفوليك" ويلعب دوراً أساسياً في علاج مشكلة تساقط الشعر، كما يساهم في تعزيز نموّه من خلال تجديد بصيلات الشعر وتأمين وصول العناصر الغذائيّة والأوكسيجين إلى فروة الرأس والخلايا المسؤولة عن نموّ الشعر.

يلعب هذا الفيتامين أيضاً دوراً في تعزيز حيوية الشعر ولمعانه، كما يؤخّر ظهور الشيب نظراً لتحفيزه على إنتاج الميلانين وزيادة البروتينات المسؤولة عن الحفاظ على لون الشعر. نجد هذا الفيتامين بشكل أساسي في: النقولات(لوز، جوز، بندق)، كبد الحيوانات، الخضار الورقيّة الخضراء، البيض، الكستنا، البطيخ الأصفر، الخميرة، الأفوكادو، والأجبان المُخمّرة.

• الفيتامينB12: يساهم في تجديد خلايا الشعر وتعزيز نموّه كما يحميه من التساقط. نجده في اللحوم الحمراء، ثمار البحر، البيض، الألبان والأجبان.

- فيتامين C

يساهم هذا الفيتامين في زيادة قدرة الجسم على امتصاص الحديد وهو يحافظ على صحة الشعر وقوّته، كما يعزّز إنتاج الكولاجين الذي يسرّع نموّ الشعر. يمكن الحصول على الفيتامينC من الحمضيّات، والبطيخ الأحمر والأصفر، بالإضافة إلى البقدونس والفلفل الأخضر.

- فيتامينD

يحمي هذا الفيتامين من تساقط الشعر ويحافظ على حيويته وكثافته، كما يعمل على تحفيز نموّ الشعر. نجده في أسماك السالمون والتونا، الحليب المدعّم، حبوب الفطور، حليب الصويا، والزبادي.

فيتامين E

يساهم هذا الفيتامين في الحفاظ على رطوبة فروة الرأس وتنظيم إفرازاتها الزهميّة كما ينشّط دورتها الدمويّة. وهو يقوّي الشعر ويحدّ من تساقطه. نجده في الأفوكادو، السبانخ، القمح، الزيتون، والجوز.