من بيروت إلى باريس.. طيور الحب تحلّق بكامل أناقتها

"طيور الحب" هو العنوان الذي اختاره المصمم اللبناني زياد نكد لمجموعة من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف2021. وهو قام بتصويرها في قصر فو-لو-فيكومت الفرنسي العريق على شكل فيديو قصير يحملنا إلى أجواء ساحرة وفاخرة مذكراً بأن الغد ممكن أن يكون أفضل.

قدّم زياد نكد هذه المجموعة على هامش أسبوع باريس للموضة، وهو حملها من مشغله في بيروت إلى قصر فو-لو-فيكومت الفرنسي العريق بهدف تصويرها في أجواء تؤمن لهذه التصاميم الفاخرة الإطار الغنيّ والعريق الذي يتناسب مع فخامتها. وهو أراد لها أن تشكّل هروباً من الواقع المرير الذي يعيشه العالم حالياً باتجاه عوالم استثنائية لا تعرف المآسي والأزمات.

تميّزت التصاميم بطابعها العصري دون أن تتخلّى عن القصّات الكلاسيكيّة المُحبّبة في أزياء المناسبات. وقد تمّ تنفيذها بخامات فاخرة مثل الدانتيل، والتول، والحرير، والمخمل، أما ألوانها فبدت مشرقة وحياديّة وأبرزها الفضي، والرمي الفاتح، والبيج، والزهري، والأزرق، والأحمر...كما تزيّنت التصاميم بتطريز كثيف بأحجار الكريستال والريش تمّ تنفيذه يدوياً في مشاغل الدار.

توق إلى السفر والبحث عن فضاءات جديدة وأجواء حالمة في حياة لا تتحكّم بها المآسي، نجح المصمم زياد نكد في ترجمته عبر هذه المجموعة التي نالت استحسان نقّاد الموضة بقصّاتها الملكيّة وتفاصيلها الراقية التي أضفت لمسات فاخرة على الإطلالات.

عروس زياد نكد بدت أشبه بملكة متوجة على عرش الأناقة، وهي اختتمت العرض بثوب أبيض طويل وطرحة مطرّزة تطلّب تنفيذهما حوالي 3 أشهر من العمل اليدوي في مجال الخياطة والتطريز. تعرّفوا على بعض أبرز إطلالات مجموعة زياد نكد من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2021 فيما يلي: