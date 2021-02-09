أبرز مصممي نيويورك يغيبون عن أسبوع موضتها

يبدو أن معظم الأسماء الكبيرة التي صنعت مجد أسبوع نيويورك للموضة سوف تغيب عن فعالياته بين 14 و17 فبراير الجاري. فقد اختار بعضهم أن يقدم مجموعته الجديدة من الأزياء الجاهزة خارج روزنامة هذا الأسبوع، فيما لم يعلن البعض الآخر حتى الآن عن أي موعد لتقديم التصاميم الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين.

المصمم توم فورد سيكون الحاضر الوحيد من بين الأسماء الكبيرة التي اعتادت المشاركة بأسبوع نيويورك للموضة. إذ كشفت روزنامة هذا الأسبوع أن فورد سيقدم عرضه في اليوم الأخير من فعالياته. والجدير ذكره أن فورد يشغل منصب رئيس اتحاد الموضة الأميركية الذي يُعرف باسم CFDA. وكان هذا الاتحاد نصح أعضاءه باعتماد العروض الافتراضية على الرغم من أن التدابير المعمول بها في نيويورك للوقاية من كوفيد 19 لا تمنع التجمعات وتحضير عروض مباشرة. وهو أطلق منذ الموسم الماضي منصة Runway360 المخصصة لتقديم العروض الرقمية.

إذا كانت معظم عروض نيويورك تحولت إلى مناسبات افتراضية، فإن بعض دور الأزياء قررت عدم التخلي عن العروض المباشرة ولكن بحضور جمهور محدود. منها نذكر دار Jason Wu التي ستقدم جديدها يوم 14 فبراير ودار Rebecca Minkoff التي ستقدم مجموعتها يوم 16 منه.

في إطار التحضير لأسبوع نيويورك للموضة، نشر اتحاد الموضة الأميركية "روزنامة المجموعات الأميركية الجديدة" التي تتضمن جميع أسماء المصممين المتواجدين في الولايات المتحدة بما فيهم المصممين الذين قرروا أن يعرضوا تصاميمهم خارج فعاليات هذا الأسبوع وحتى خارج الولايات المتحدة.

من المصممين الذين سيقدمون عروضهم خارج روزنامة أسبوع نيويورك للموضة نذكر: دار Carolina Herrera التي ستقدم مجموعتها يوم 22 فبراير ودار Coach في 23 منه، ودار Oscar de la Renta في2 مارس. أما أبرز الغائبين عن تقديم أي عروض جديدة فنذكر أسماء كبيرة مثل Ralph Lauren، وMichael Kors، وMarc Jacobs، وTommy Hilfiger، وTory Burch التي سيترك غيابها فراغاً كبيراً في المشهدية الحالية للموضة النيويوركية.