هكذا تساهم قشور الموز في تأخير شيخوخة البشرة

هل يمكن لقشور الموز أن تحلّ مكان الكريمات المضادة للتجاعيد؟ هذا ما تتناقله الفيديوهات المنتشرة على منصّة "تيك توك" والتي تصوّر قدرة قشور الموز، عند تدليكها على البشرة، على تعزيز شبابها وجعلها تبدو أصغر بعشر سنوات. فما مدى صحّة هذه المزاعم وما هي فوائد هذا المكوّن الطبيعي في مجال العناية بالبشرة؟.

تتميّز قشور الموز بغناها بالفيتامينات من فئة A، وB، وC، وE بالإضافة إلى البوتاسيوم، والزنك، والحوامض الأمينيّة. وهذا ما يجعلها تقشّر وترطّب البشرة كما أن غناها بمضادات الأكسدة يفسّر مفعولها المضاد للتجاعيد والبقع الداكنة. تساهم قشور الموز في تفتيح لون البشرة وتخليصها من الخلايا الميتة مما يعزّز نعومتها ونضارتها، كما تساعد في علاج البثور وحب الشباب.

ينصح خبراء العناية الطبيعيّة بالبشرة بتدليكها يومياً بقشور الموز للاستفادة من خصائصها المعزّزة للنضارة والشباب. ولكن يمكن الاستعانة بقشور الموز أيضاً لتحضير مجموعة من الخلطات التي تعالج العديد من مشاكل البشرة.

- لتعزيز النضارة:

لتحضير قناع معزّز لنضارة البشرة يُنصح بخلط مقدار ملعقتين كبيرتين من قشور الموز المجففة والمسحوقة مع القليل من ماء الورد للحصول على عجينة رخوة يسهل تطبيقها على بشرة الوجه وتركها عليها لحوالي 20 دقيقة. يُفرك الخليط بعد أن يجفّ على البشرة بحركات دائريّة تساهم في تعزيز مفعوله المقشّر، على أن يتمّ شطف البشرة بعد ذلك بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذا القناع مرة أسبوعياً.

- لتفتيح البشرة:

لتحضير قناع يساهم في تفتيح لون البشرة يُنصح بخلط مقدار ملعقتين كبيرتين من هريسة قشور الموز مع ملعقة صغيرة من السكر الأسمر وملعقة صغيرة من مسحوق الشوفان للحصول على عجينة متجانسة. يوزّع هذا القناع على بشرة نظيفة ويُترك عليها لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. يمكن تكرار هذا القناع مرتين أسبوعياً.

- للحفاظ على شباب البشرة:

لتحضير قناع يعزّز شباب البشرة ويكافح التجاعيد والخطوط الدقيقة، يُنصح بخلط هريسة قشور الموز مع ملعقة كبيرة من زيت الأفوكادو للحصول على عجينة متجانسة يسهل مدّها على بشرة الوجه وتركها لحوالي 20 دقيقة قبل شطفها بالماء الفاتر. يُنصح باستعمال هذا القناع مرة أسبوعياً.