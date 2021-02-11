أنابيللا أميرة محاربة في ختام The Masked Singer

اختُتم برنامج إنت مين أو The Masked Singer في موسمه الأول من على شاشة إم بي سي، مساء أمس الأربعاء، محققاً نجاحاً باهراً على مستوى الإعداد، والإنتاج، والإخراج. أما مقدمته أنابيللا هلال فتألقت خلال حلقاته الـ10 بإطلالات ممكن أن تختصر توجهات موضة الموسم في مجال الأناقة.

اهتمّت بتنسيق إطلالات أنابيللا خبيرة المظهر جوني متى، وقد حملت أزياؤها توقيع المصمم إيلي صعب فيما اهتمّ بتسريحاتها المصفف جورج مطر وبماكياجها خبيرة التجميل مي قسيس.

- تألّقت أنابيللا في الحلقة العاشرة والأخيرة من هذا البرنامج بإطلالة تجسّد شخصيّة الأميرة المحاربة، بثوبها الأبيض الذي تزيّن بتفاصيل ذهبيّة تناسقت مع الأكسسوارات التي رافقت الزيّ. وقد كمّلت إطلالتها بتسريحة متدرّجة انسدلت على الكتفين وماكياج حيادي.

- في الحلقة التاسعة من هذا البرنامج، ظهرت أنابيللا بجامبسوت بكتف واحدة باللون الأخضر من مجموعة Elie Saab من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف2021. وقد نسّقته مع أكسسوارات ذهبيّة، تسريحة مرفوعة بشكل ذيل حصان وماكياج حياديّ ناعم.

- في الحلقة الثامنة من هذا البرنامج، ارتدت أنابيللا ثوباً من البرودري الإنجليزيّة باللون الأصفر تزيّن بحزام وعقدة عند الخصر. اختارته من مجموعة Elie Saab للأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف2021. وقد تركت أنابيللا شعرها المتموّج ينسدل على كتفيها، أما ماكياجها فاعتمد على العيون الدخانيّة.

- في الحلقة السابعة من هذا البرنامج، ظهرت أنابيللا بثوب أسود طويل حدّده حزام عند الخصر وزيّنته نقشة الأزهار البيضاء. وهي رفعت شعرها عن الجبين وتركته ينسدل على كتفيها أما ماكياجها فاختارته حيادياً.

- في الحلقة السادسة من هذا البرنامج، تألّقت أنابيللا بثوب بنفسجي رافقه كاب وحزام أسود مع عقدة عند الخصر. وهي اعتمدت تسريحة الشعر المرفوع من الأمام وماكياج يحدده الآيلاينر الأسود.

- في الحلقة الخامسة من هذا البرنامج، اعتمدت أنابيللا ثوباً من الدانتيل الأسود تزيّنه الشراريب ويحدّده حزام جلديّ عند الخصر. وهي كمّلت إطلالتها بتسريحة ذيل الحصان وماكياج دخاني على العينين.

- في الحلقة الرابعة من هذا البرنامج، ظهرت أنابيللا بثوب أسود قصير زيّنه الكروشيه الأبيض في القسم العلويّ منه. وقد نسّقته مع حذاء جلديّ عالي الساق وكمّلت إطلالتها بتسريحة شعر متموّجة وماكياج حياديّ.

- في الحلقة الثالثة من هذا البرنامج، اعتمدت أنابيللا ثوباً طويلاً باللون الأسود تزيّنه نقاط البولكا البيضاء ورسومات الأزهار على منطقة الصدر. وهي اختارته من مجموعة Elie Saab لخريف2020 وكمّلت إطلالتها بأقراط طويلة برّاقة، شعر منسدل على الكتفين وماكياج قويّ على العينين.

- في الحلقة الثانية من هذا البرنامج، تألقت أنابيللا بثوب أخضر من مجموعة Elie Saab لخريف وشتاء 2020-2021، تزيّن بكاب انسدل من الكتفين وحزام مخملي عريض عند الخصر. وقد نسّقت إطلالتها مع أقراط فضيّة كبيرة، تسريحة مرفوعة جزئياً وماكياج قوي على العينين.

- في الحلقة الأوبى من هذا البرنامج، تألقت أنابيللا بثوب أسود تزيّن بالحبيبات البرّاقة من مجموعة Elie Saab لخريف وشتاء 2020-2021. وهو ترافق مع حزام عريض حدد الخصر وقفازات جلديّة طويلة كما كمّلت إطلالتها بتسريحة الشينيون المرفوعة وماكياج العيون الدخانيّة.