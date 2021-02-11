دروس في الأناقة من أنجيلينا وإطلالاتها "المينيماليّة"

شكّل ظهور النجمة أنجيلينا جولي على غلاف مجلة "فوغ" بنسختها الإنجليزيّة بعد غياب طويل عن الإطلالات الإعلاميّة حدثاً بحدّ ذاته. وقد كانت هذه الإطلالة مناسبة لتسلّط جولي الضوء على مفهومها للأناقة "المينيماليّة" التي تعتمد على البساطة والاستدامة في مجال الموضة. هي التي تهتمّ بمواضيع العائلة، حقوق الإنسان، والتعليم أكثر من اهتمامها بعدد الحقائب الموجودة في خزانتها.

"أستثمر في قطع ذات نوعيّة جيّدة، ثمّ أرتديها حتى الموت" هكذا لخّصت أنجيلينا جولي علاقتها بالأزياء في الحوار الذي أجراه معها إدوارد إينينفول رئيس تحرير مجلة "فوغ" بنسختها البريطانيّة. وقد شدّدت فيه على أنها من أتباع الأناقة السهلة والألوان الحياديّة كالبيج، والأسود، والأبيض، والرمادي كما أنها تميل إلى ارتداء الأثواب المريحة والقفاطين التي تتناسب مع حياتها كأم، وممثلة، ومخرجة، ومدافعة عن حقوق الإنسان.

تكشف أنجيلينا جولي عن تعلّقها بالقطع القديمة التي ترتبط بعواطف وتاريخ، وهي تستمتع بارتداء ساعة Cartier كانت لوالدتها الراحلة، كما أن الروابط بين الموضة والاستدامة مهمة جداً بالنسبة إليها وهي تشجّع نساء العالم على تطويرها.

الأناقة "المينيماليّة" التي تعتمد على البساطة هي الخيار الدائم بالنسبة لأنجيلينا رغم أنها لا تتخلّى عن التميّز على البساط الأحمر. استعيدوا معنا بعض أشهر إطلالاتها فيما يلي:

- من الإطلالات الأخيرة التي ظهرت بها أنجيلينا في المناسبات العامة كانت في العام 2019 خلال الترويج لفيلمها الأخير Maleficent: Mistress of Evil في لندن. وهي تألّقت بثوب أبيض من Ralph&Russo تزيّن بتطريز ناعم بالفضي والذهبي.

- خلال الترويج لفيلمها Maleficent: Mistress of Evil في اليابان في 2019، تألّقت أنجيلينا بثوب فضي تزيّن بالشراريب من Ralph&Russo.

- شاركت أنجيلينا بحفل الغولدن غلوب 2018 بإطلالة سوداء تزيّن كمّيها بالريش حملت توقيع Atelier Versace.

- تألّقت أنجيلينا في حفل Critic’s Choice Awards2015 بثوب معدنيّ لافت حمل توقيع Atelier Versace.

- ظهرت أنجيلينا خلال العام 2014 في العرض الأول لفيلم Unbroken في أستراليا، بثوب عاري الكتفين مزيّن بتخريمات مونوكروميّة حمل توقيع دار Gucci.

- تألّقت أنجيلينا في حفل الأوسكار في العام 2014 بإطلالة حملت توقيع دار Elie Saab، وتُعتبر من أكثر الأطلالات أناقةً التي اعتمدتها على البساط الأحمر للمهرجانات العالميّة.

- أنجيلينا بتوكسيدو حمل توقيع دار Saint Laurent خلال حفل توزيع جوائز EE British Academy Film Awards في العام 2014.

- أنجيلينا جولي خلال حفل غولدن غلوب2012، وقد تألقت بثوب من الساتان من Atelier Versace.

- أنجيلينا جولي برفقة زوجها السابق براد بيت خلال مهرجان كان السينمائي في العام 2009. وقد حملت إطلالتها حينها توقيع Atelier Versace.