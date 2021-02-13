11 فكرة جديدة لارتداء الأحمر بجرأة وأناقة

قدّمت مجموعات ربيع 2021 اللون الأحمر بإطلالات مونوكروميّة تميّزت بطابع عصري. إذ حرص المصممون العالميّون على اختيار هذا اللون الجريء لتزيين العديد من أزياء الموسم الجديد بأناقة لافتة. فلا تترددوا في اعتماده لإطلالة مميّزة تبقى حاضرة في الأذهان.

يبقى الأحمر من الألوان الصعبة التنسيق في مجال الأزياء، مما يجعل البعض يبتعدون عنه تجنباً للوقوع في فخ سوء الاختيار. اكتشفوا كيفيّة ارتدائه بأساليب متجددة.

1- اختارت دار Badgley Mishka الأميركية اللون الأحمر لمجموعة من إطلالاتها الربيعيّة التي تميّزت بالأنوثة العصريّة. وقد تجلّت فيها مهارة الدار في تقديم أزياء متجددة دائماً.

2- الطابع المبتكر ميّز مجموعة Elisabetta Franchi الإيطاليّة، وقد تجلّى في هذا الثوب الأحمر الذي تزيّن بكشاكش صغيرة جداً تقاطعت على شكل مربعات عند الصدر وانسدلت لتشكّل خطوط على طول تنورته.

3- اعتمدت دار Emilia Wickstead البريطانيّة في مجموعتها الربيعيّة العديد من الإطلالات "المينيماليّة"، ومن بينها ثوب أحمر تزيّن بكمّين قصيرين على شكل "كاب".

كريستيان سيريانو دولتشي أند غابانا فيليب بلاين فندي

4- بعض إطلالات دار Etro جاءت مستوحاة من طراز العباية، ومنها هذه الإطلالة المونوكروميّة باللون الأحمر التي ترافقت مع وشاح حريريّ مطبّع غطّى الرأس.

5- قدّمت دار Isabel Marant الفرنسيّة السروال المزموم عند الخصر والقميص ذات الكمّين الواسعين بأسلوب أنثويّ مميّز وبلون أحمر جريء تناسق بامتياز مع حذاء فضّي مبتكر.

6- كل "الغلامور" الذي تتميّز به دار Dolce&Gabbana تجلّى في هذا الثوب الأحمر الضيّق، الذي ترافق مع صندل باللون نفسه وورود حمراء التفّت حول العنق.

فالنتينو شانيل إيزابيل ماران إميليا ويكستيد

7- الأحمر من الألوان النادرة في عروض دار Chanel، ولكنها قدمته في مجموعة ربيع 2021 بأسلوب يتناسق مع روحية الدار. وهو ظهر على سروال من التويد وسترة "بومبر" اختلط فيها التويد مع الجلد بأسلوب عصري.

8- يبقى الأحمر من الألوان المفضّلة لدى دار Valentino، ولكنها اختارت في ربيع 2021 أن تزيّنه بأزهار كبيرة بلونيّ الزهري والأبيض ليتخذ شكل ثوب بتصميم "الكاب" الذي سبق أن اعتمدته في مجموعاتها السابقة.

9- القصات العسكريّة اختلطت مع اللون الأحمر في إحدى إطلالات مجموعة Fendi لربيع 2021، فكانت النتيجة تصميم ذات قصّات كلاسيكيّة، لون مبتكر، وطابع عصري.

إيترو إليزابيتا فرانكي

10- خلطت دار Philipp Plein بين اللون الأحمر والنقشات الحيوانية في ثوب عاري الكتفين لافت بأناقته وطابعه المميّز.

11- اختارت دار Christian Siriano أن تنسّق أزيائها مع كمامات مرافقة لها، ومنها هذا الثوب الأحمر المتعدد الأطوال والمزيّن بكشاكش كبيرة وذيل طويل.