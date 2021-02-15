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العين الشريرة تتحوّل إلى ساعة تحمل توقيع إيلي صعب

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العين الشريرة تتحوّل إلى ساعة تحمل توقيع إيلي صعب

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العربية.نت- رانيا لوقا

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قررت دار Elie Saab أن تضيف إلى مجالات عملها المتنامية خطاً من الساعات الفاخرة. المجموعة الجديدة تضمّ 28 ساعة تمّ تصنيعها في سويسرا من الفولاذ وترصيعها بالماس.

أطلق صعب على هذه المجموعة اسم Eayan أي العين بالعربيّة،كون تصميمها مستوحى من شكل العين الشريرة. وهي تتضمن 5 ساعات يبلغ سعر كل منها 2900 دولار أميركي، وتتنوع ألوان معادنها بين الفضي، والذهبي الأصفر بالإضافة إلى الذهبي الوردي لتتناسق مع أنماط من المينا بألوان الأزرق الداكن، الأخضر الزيتي، البرغندي، والأسود.

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من المجموعات الأخرى التي تضمنها خط ساعات Elie Saab، مجموعات Idylle، وIdylle Diamond، وIdylle Perle التي تتميّز بتصميمها الكلاسيكي وطابعها العصري. ويتراوح سعرها بين 1000 و2000 دولار أميركي.

قدّم إيلي صعب في الإطار نفسه مجموعات ساعات Mystere D’Elie وMystere D’Elie Elegance بالإضافة إلى Mystere D’Elie Fleur. تتميّز الأولى برسمة الأزهار التي تزيّن مينا داكن اللون، أما الثانية فتتميّز بمينا فاتح أو داكن مزخرف بالأزهار، فيما الثالثة مزيّة بزهرة تبدو كأنها تتفتح في وسط الساعة وتتألق على أطرافها حبيبات الماس. تتراوح أسعار ساعات هذه المجموعة بين 800 و1300 دولار أميركي.

ساعة عين
ساعة عين

تشكل هذه الساعات إضافة جديدة إلى تصاميم دار Elie Saab من الأزياء الجاهزة، والخياطة الراقية، والعطور، وحتى الأثاث. وكان سبق للدار أيضاً أن تعاونت مع شركة "إعمار" على تصميم مجموعة من الشقق في إمارة دبي.

ساعة إيديل دياموند
5 صور ساعة إيديل دياموند
5 صور
ساعة إيديل دياموند
ساعة إيديل دياموند
ساعة ميستير ديلي إليغانس.
ساعة ميستير ديلي إليغانس.
ساعة ميستير ديلي
ساعة ميستير ديلي
ساعة ميستير ديلي إليغانس
ساعة ميستير ديلي إليغانس
ساعة ميستير ديلي فلور
ساعة ميستير ديلي فلور
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