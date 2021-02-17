الغبار الماسي يُغطّي تصاميم نعيم خان الجديدة

يُعرف المصمم الأميركي ذو الأصول الهنديّة نعيم خان بتصاميمه الفاخرة التي تليق باحتفالات البساط الأحمر رغم كونها من مجموعات الأزياء الجاهزة. ولكنها تبدو في هذا الزمن أشبه برؤى من عالم نتوق إليه ونشتاق إلى صخبه وبريقه. تعرّفوا على جديده فيما يلي.

قدّم نعيم خان مجموعته من الأزياء الجاهزة لخريف وشتاء 2021-2022 ضمن فعاليات أسبوع نيويورك للموضة عبر المنصّة الافتراضيّة المخصصة لهذا الغرض. وهو بحث عن مصادر لتصاميمه الجديدة في مجموعة لوحات Diamond Dust للرسام الأميركي آندي وارهول التي تصوّر أحذية خاصة بالاحتفالات. إذ بدا كأن خان أراد أن يصمم أزياء تتناسب مع بريق هذه الأحذية الذي يذكّر بالماس.

عن مجموعته التي تتضمن 37 إطلالة، قال خان إنها بنظره تستند إلى الواقع. وهي رغم كونها تبدو بتطريزاتها وبريقها من خارج إطار عالمنا الحالي الذي يتحكّم به الوباء، إلا أنها مخصصة للنساء اللواتي يخططن للمشاركة بالاحتفالات والمناسبات القادمة. وهو صرّح في هذا المجال: "بعض النساء يعشقن التألّق ولا يستطعن العيش بدون بريق، وحتى يختلطن اجتماعياً على الرغم من القيود المفروضة. إنهن يرغبن بأن يظهرن رائعات، فارتداء مثل هذه التصاميم يجعل المرأة سعيدة ومفعمة بالحياة".

اختار خان لتنفيذ تصاميمه خامات فاخرة ومزخرفة بالتطريز، أو الدانتيل، أو الريش، أو طبقات الشراريب المزيّنة باللآلئ البرّاقة. وهو قدّم أثواب الكوكتيل القصيرة الجامبسوت العصري، الفساتين المستوحاة من طراز العباية، والأثواب الطويلة ذات القصّات القريبة من الجسم. أما الألوان فجأت متنوّعة بين الأسود، والفضّي، والذهبي، والوردي، والأحمر، والأخضر، والأزرق. وهي جميعها ألوان تساهم في تألق من ترتديها في المناسبات.