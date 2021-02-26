هل يقف كيم جونز وراء نهضة دار "فندي" بهذا الزمن الصعب؟

كان عرض Fendi من العروض المنتظرة بحرارة هذا الموسم ضمن فعاليات أسبوع ميلانو للموضة، فالمدير الإبداعي الجديد للدار كيم جونز قدّم أول مجموعاته من الأزياء النسائيّة الجاهزة. فهل نجح في احترام كل الخصائص التي تتميّز بها الموضة الإيطاليّة من استعمال للمواد الفاخرة، اعتماد الخياطة المتقنة، والحفاظ على أناقة التصميم والطلّة؟

إنه العرض الثاني فقط للمصمم كيم جونز في مجال الموضة النسائيّة، بعد أن قدّم عرضه الأول في هذا المجال الشهر الماضي ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الراقية. فهذا المصمم البريطاني عُرف في مجال الأزياء الرجاليّة عندما شغل منصب المدير الإبداعي للأزياء الرجاليّة في دار Louis Vuitton لمدة 7سنوات. وهو ما زال يشغل المنصب نفسه في دار Dior منذ العام 2018. أما انتقاله إلى دار Fendi كخلف للراحل كارل لاغرفيلد الذي شغل منصب المدير الإبداعي في هذه الدار لأكثر من 54 عاماً، فبدا كأنه مجازفة بالنسبة للبعض ولكنه في الحقيقة خطوة ناجحة تنطلق من الإرث العريق للدار لتواكب متطلّبات العصر وتبدّلات الموضة.

في هذه المجموعة من الأزياء النسائيّة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، بحث جونز عن مصادر إلهام في القطع الأساسيّة التي كانت موجودة في خزائن البنات الخمس لمؤسس دار Fendi. وهو انطلق من لوحة ألوان حياديّة تتضمن تدرجات البني، والبيج، والرمادي، والزيتي، والأسود مبرراً أن إضفاء لمسات من المرح على الإطلالة لا يرتبط فقط باستعمال الألوان المشرقة بل يمكن أن يأخذ شكل تسامح مع الذات وعناية بالنفس.

التركيز على القصّات المحدّدة والخياطة المتقنة كان أحد أبرز اهتمامات جونز، لكنه استعان أيضاً بلمسات حيويّة تمثّلت بالشراريب والخامات الانسيابية التي تُبرز حركة الجسم. وهو استعان بخامات تنوّعت بين الجوخ، والليكرا، والساتان، والحرير، والصوف دون أن ننسى الفرو الطبيعي الذي ما زال من الخامات الأساسيّة المستعملة في عروض Fendi رغم إقلاع العديد من دور الأزياء العالميّة عن استعماله واستبداله بالفرو الصناعي.

يوحي المسار الذي اعتمده جونز في هذه المجموعة بأنه مهتمّ بمتابعة مسيرة الراحل لاغرفيلد. وخير دليل على ذلك طبعة المونوغرام المتمثّلة بحرفيّ F متواجهين التي سبق أن أطلقها لاغرفيلد في العام 1981. وقد استعملها جونز ليزيّن الجوارب الشفافة والأثواب الحريريّة. كما عمل على تطوير بعض الأفكار التي كان قد بدأ بتقديمها في مجموعة الخياطة الراقية التي قدمها الشهر الماضي، ومنها التصاميم التي تلتفّ حول الجسم، الأثواب الضيّقة، والتصاميم العارية الكتفين.

54 إطلالة قدّمها جونز في هذه المجموعة أثبت من خلالها أنه خير خلف لسلف بحجم الراحل لاغرفيلد، وأن مسيرة دار Fendi ستبقى مرادفاً للأناقة الفاخرة التي لاتفقد بريقها مع تقدّم الزمن.