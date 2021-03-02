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عرض افتراضي لأزياء فالنتينو.. مجموعة للخريف والشتاء

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عرض افتراضي لأزياء فالنتينو.. مجموعة للخريف والشتاء

المجموعة الجديدة تعبّر عن جيل جديد تتميّز بشكل واضح بطابع حسّي ورومانسي

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ميلانو - ليث بزاري

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قدم مصمم دار فالنتينو للأزياءِ الإيطالي باولو بيتشولي مجموعة جديدة للخريف والشتاء المقبلين، أراد مصممها أن تعكس روح اللقاء والمشاركة في وقت تمنع فيه هذه الأنشطة.

أقيم العرضُ في Piccolo Teatro di Milano، المكانِ الذي يُعد رمزاً للأسلوبِ التقدّمي لصنع الثقافة في ميلانو، والمجموعة الجديدة تعبّر عن جيل جديد، وتتميّز بشكل واضح بطابع حسّي ورومانسي، يتغذّى على الذكريات، دون الحنينِ إلى الماضي.

6 صور
6 صور

عُرف بيير باولو بقصاته المتحرّرة لرسم تصميم ما وتنسيقها مع أحذية ذات كعب عالٍ أو جزمات ضخمة. كما شوهدت سراويل رجالية مقصوصة بأناقة فوق الكاحل. وعرضت سترات ومعاطف الـ"بيكوت" التي حولت إلى كابات، وفساتين السهرة إلى أجزاء متطايرةٍ مثبّتة معًا بشرائط.

العرض قدمه فتيات وشباب في مجموعةٍ رجالية ونسائية، أما الألوانُ فحصرت بين الأسود والأبيض مع إضافة اللمسات البصرية على غرار نقشات المربّعات والحيوانات ونمط النقاط.

6 صور
6 صور


تم استخدم القماش الشبكي المتداخل في مجموعة فالنتينو للخريف والشتاء المقبلين، وكذلك الأنسجة المخرّمة، والأسطحُ المشغولة بشكل مكثف التي تظهر بدل أن تخفي طابعاً حسياً. وتضاعفت المسامير المعدنية التي تتميّز بأسلوب "البانك" على أطراف الأحذية عالية الكعب محايدة اللون، وعلى حقائب "فالنتينو غارافاني روكستاد "Valentino Garavani Rockstud بالبطانة الحمراء.

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