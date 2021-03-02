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كيف بدت أناقة المشاركات من منازلهن في حفل "غولدن غلوب"؟

نيكول كيدمان

كيف بدت أناقة المشاركات من منازلهن في حفل "غولدن غلوب"؟

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العربية.نت- رانيا لوقا

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نجمات حفل "غولدن غلوب" الذي تم تقديمه افتراضياً لم يسرن جميعاً على البساط الأحمر، بل شارك العديد منهنّ من منازلهنّ وعبر شاشات وضعت في مكان الحفل، ولكنهن حرصن على الظهور بإطلالات فاخرة تليق بهذه المناسبة، فكيف بدت إطلالاتهن؟

- تألّقت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان بثوب أسود طويل تزيّن بلمسات ذهبيّة وفضيّة. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Louis Vuitton ومصممها الإبداعي نيكولا غيسكيار، الذي شكرته نيكول عبر صفحتها على موقع إنستغرام كونه أعاد من خلال هذه الإطلالة بعضاً من الألق الذي تشتاق إليه في حياتها بعد جائحة كورونا.

- اختارت النجمة فيولا دايفيس إطلالة ذات طابع إفريقي من Claude Kameni. وقد تميّز ثوبها بطبعاته الإثنيّة وألوانه القويّة، وهي نسّقته مع مجوهرات فاخرة من Pomellato.

فيولا دايفيس
فيولا دايفيس

- اعتمدت النجمة الأميركيّة آنيا تايلور-جوي إطلالة من Dior Couture تألّفت من ثوب و"كيمونو" باللون الأخضر الداكن. وقد نسّقت إطلالتها مع مجوهرات ماسيّة من Tiffany and Co رجّحت بعض المصادر أن تزيد قيمتها الماديّة عن المليون دولار.

آنيا تايلور-جوي
آنيا تايلور-جوي

- اختارت النجمة البريطانيّة ليلي كولنز إطلالة لافتة لمشاركتها من حديقة منزلها في هذا الحفل. وقد اختارت ثوباً مزركشاً من تصميم أنطوني فاكاريللو لدار Saint Laurent، ونسّقته مع مجوهرات فاخرة من Cartier.

ليلي كولنز
ليلي كولنز

- تميّزت إطلالة النجمة الأميركيّة آماندا سايفريد بطابعها الهوليوودي. وقد حمل ثوبها المشرق توقيع دار Oscar de La Renta.

أماندا سايفريد
أماندا سايفريد

- اختارت الممثلة الأميركيّة إيل فانينغ ثوباً من الحرير باللون الأزرق الفاتح حمل توقيع Gucci، نسّقته مع مجوهرات من Fred Leighton. وقد شبهها البعض بإلسا إحدى شخصيّات ديزني الشهيرة بثوبها الأزرق.

إيل فانينغ
إيل فانينغ

- بدت إطلالة الممثلة البريطانيّة إيما كوران من Miu Miu كلاسيكيّة بامتياز. وهي أتت لتذكّر بشخصيّة "بيارو" الشهيرة في الكوميديا الإيطاليّة، إذ استعاد ثوبها المخملي الأسود بتصميمه الياقة الكبيرة التي ترتديها عادةً هذه الشخصيّة.

إيما كوران
إيما كوران

- اعتمدت الممثلة الأميركية كايلي كووكو إطلالة لافتة بأناقتها حملت توقيع دار Oscar de La Renta. وهي تألّقت بثوب رمادي عاري الكتفين تزيّن بالتطريز، وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Harry Winston.

كايلي كووكو
كايلي كووكو

- تألّقت المخرجة الأميركيّة ريجينا كينغ بثوب أسود ضيّق تزيّن بالباييت الفضي من دار Louis Vuitton نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Forevermark.

ريجينا كينغ
ريجينا كينغ

- بدت إطلالة النجمة البريطانيّة روزاموند بانك لافتة بثوبها الأحمر المتعدد الطبقات والكشاكش، الذي اختارته من توقيع Molly Goddard ونسّقته مع حذاء عسكري باللون الأسود.

روزاموند بايك
روزاموند بايك
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