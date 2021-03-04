الاكتشاف النادر.. أكبر ثاني ماسة بالعالم في دبي

ضمن معرض لمجوهرات الدار الراقية في دبي المستمر لـ 8 مارس/آذار الحالي، تعرض أكبر ثاني ماسة في العالم، بسحرها الجذاب، وخصائصها النادرة، وحجمها اللافت.

الاكتشاف النادر

تحمل هذه الماسة اسم "سويلو" أي "الاكتشاف النادر" بلغة المنشأ، وقد تمّ استخراجها من أحد مناجم جمهوريّة بوتسوانا الإفريقيّة.

تتميّز هذه الماسة من حيث التكوين، والشكل، واللون، وهي بحجم كرة مضرب ويبلغ وزنها 1785 قيراطاً، وتمّ اكتشاف هذه الماسة في شهر أبريل/نيسان من العام 2019، وقد اشترتها دار Louis Vuitton في بداية العام 2020.

ماسة "سيتونيا"

من الأحجار الكريمة اللافتة المعروضة أيضاً بهذه المناسبة، ماسة "سيتونيا" الذي يعني الزهرة في اللغة البوستوانيّة زهرة المونوغرام التي تشكّل شعاراً لدار Louis Vuitton، وتم استخراجها من أحد مناجم بوتسوانا، ويبلغ وزنها 549 قيراطاً، والماستان النادرتان معروضتان للبيع، ولكن لم يتمّ الكشف عن سعر كلٍ منهما.



مجموعة مجوهرات فاخرة

يتضمّن هذا المعرض أيضاً مجموعة من المجوهرات الفاخرة، منها تصاميم من مجموعة Stellar Times المستوحاة من عالم استكشاف الفضاء والنجوم، وهي تتضمن عقود، قلادات، أقراط، أساور، وخواتم مرصّعة بالماس وبأحجار الأوبال الأسود، الياقوت، الزمرد، والزفير.



أما إشراقة الشمس فتجلّت في Soleil bracelet الذي جاء مرصوفاً بأحجار الماس والزمرد، وقد تزيّن وسطه بحجر من الزمرد الأصفر يبلغ وزنه 13,53 قيراطاً تمّ استخراجه من أحد مناجم سريلانكا.

كما يوجد في المعرض أيضاً العديد من التصاميم التي تعود لمجموعة Riders of the knights، التي تستلهم تصاميمها من بطلات العصور الوسطى لتعبّر عن الجرأة وقوة الشخصيّة.

هذا بالإضافة إلى مجموعة مجوهرات خاصة بالزفاف وخاتم LV Cut المميّز وتصاميم متنوّعة من الساعات النسائيّة والرجاليّة.