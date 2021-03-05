مجموعة دار ليونارد الفرنسية مستوحاة من أفلام السبعينات

بشكل استثنائي، فَتحت دار أزياء ليونارد الفرنسية أبوابها أمام فريقِ "العربية.نت" إبان تحضيرات مصممِ الدار الألماني جورج ليكس لمجموعتِه الجديدة للخريف والشتاء القادمين للملابس الجاهزة، وهي مجموعةٌ مستوحاة من أحد أفلامِ السبعينات بألوانِها وقصّاتها، وهو فيلم للمخرج الفرنسي كلود شابرول.

واستخدمَ المصمم أقمشة عدة لحياكة مجموعته الأنثوية، إذ شوهد الموسلين والفرو والريش والساتان الحريري والجاكار في المجموعة.

كما عرضت طبعات في بعض الفساتين كطبعاتِ النمور، أما الإكسسواراتُ فشوهدت حقائب صغيرة تحمل اسم اليزيه البروش على شكل زهرةٍ حرارية وكذلك القفازات والأحزمة النسائية الراقية.

أما الألوانُ التي شكلت مجموعة الموسم القادم فكانت أغلبها مستوحاة من ثمانينات القرن الماضي، تناسقت مع أرشيف دار ليونارد عن هذه الحِقبة التي كان يطغى عليها نمط الآرت ديكو والتي كانت قريبة من أجواءِ فيلم كلود شابرول، كالزهري القاتم والبني والبيج الراقي والأنيق.

يذكر أن معظم دور الأزياء الفرنسية أقامت عروضَها افتراضيا بدون جمهور بسبب جائحة كورونا، وقررت استقبال بعض زبائنها لمشاهدة المجموعة الجديدة للخريف والشتاء المقبلين في مشاغلها الباريسية بعدد محدود جدا لاحترام التباعد الاجتماعي.