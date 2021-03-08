.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

3 بقع من العالم تجتمع في عرض "هيرميس" الحي

3 بقع من العالم تجتمع في عرض "هيرميس" الحي

أسبوع باريس للموضة يُقام بشكل افتراضي نظراً للظروف الصحية التي يفرضها انتشار وباء كورونا

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت - رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

حرصت دار Hermes الفرنسية العريقة على أن تقدّم عرضاً حيّاً لأزيائها على منصّات أسبوع باريس للموضة، الذي يُقام بشكل افتراضي نظراً للظروف الصحيّة التي يفرضها انتشار وباء كورونا. وهي جمعت بين التكنولوجيا، والكوريغرافيا، والموضة في هذا العرض الذي اختلطت فيه الأناقة بالفن للتعبير عن توق مليارات النساء حول العالم إلى ظروف حياتيّة أفضل من تلك التي نعيشها اليوم.

وحدهم 20 ضيفاً كانوا محظوظين كفاية لمتابعة هذا العرض بشكل مباشر في خيمة نُصبت للمناسبة في العاصمة الفرنسيّة باريس. وقد تزيّن مكان العرض بعلب برتقاليّة توضع فيها عادة تصاميم دار Hermes العريقة، التي تأسست في العام 1837 وتحتل اليوم مقدمة العلامات الفاخرة حول العالم.

2 صور
2 صور

حرصت المديرة الإبداعيّة في الدار ناديج فانهي-سيبولسكي على أن تجمع في هذا العرض 3 مدن عالميّة هي: باريس، منشأ دار Hermes بالإضافة إلى نيويورك وشانغهاي اللتين تمّ استحضارهما عبر رقصات كوريغرافيّة رافقت عرض تصاميم مجموعة الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين.

2 صور
2 صور

افتتح العرض بمجموعة من الإطلالات التي تمّ تنفيذها بخامة الدنيم الكحليّة اللون، لتليها مجموعة من الإطلالات المونوكروميّة ثمّ تصاميم دافئة بألوانها كالقرميدي، والبرغندي والبني. وقد تجلّت فيها كل مهارة الدار في تطويع الخامات الفاخرة وتحويلها إلى أزياء عصريّة تجمع بين البساطة والفخامة.

2 صور
2 صور

شكّلت خامة الجلد الحاضر الأكبر في هذه المجموعة، وهي تزيّنت بتفاصيل مثل الشراريب والسحابات. وقد ظهرت نقاط البولكا الصغيرة والمربعات الناعمة على التصاميم، كما تكرر استعمال الأحزمة الجلديّة الرفيعة التي حدّدت الخصور بأناقة لافتة.

ترافقت جميع الإطلالات مع أحذية جلديّة عالية الساق، وقد تزيّن بعضها بعقود وقلادات وحتى حقائب جلديّة تميّزت بطابعها الكلاسيكي. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة فيما يلي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة لهذا السبب تبحث قوات المارينز الأميركية عن أسلحة جديدة
لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟ لقاء سرّي للأسد بمسؤول إيراني تسبب بإصابته بكورونا؟

الأكثر قراءة

اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟ اليد اليمنى للخبّازين.. ما هذه المادة السامة التي تم حظرها بمصر؟
قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال قريباً تجربة علمية مذهلة تقلب الموازين وتغيّر واقع الحال
إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا إصابة بشار الأسد وزوجته بفيروس كورونا
ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته ميغان: العائلة المالكة رفضت جعل ابني أميراً بسبب لون بشرته
التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية التحالف: تدمير صاروخ باليستي ومسيرة مفخخة للحوثيين صوب السعودية
مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي مصر .. وفاة لاعب كرة في مشهد مأساوي

قبل أن تذهب

بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم
بيوم المرأة العالمي.. تعرف على النساء الأكثر نفوذا في العالم

اكتشف المزيد