الراحة تسبق الأناقة في مجموعة ربيع كيروز الجديدة

مجموعة كبسوليّة تألّفت من 22 إطلالة قدّمها المصمّم ربيع كيروز ضمن فعاليات أسبوع باريس للأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. وهو تبنّى من خلالها شعار "بدون الراحة لاوجود للأناقة" وحرص على تنفيذ أزياء مبنيّة على التصميم الذي يعيش طويلاً وليس على الاتجاهات التي تزول في نهاية الموسم.

البساطة التي خيّمت على أجواء المجموعة انسحبت أيضاً على الديكور المينيمالي والقصّات المريحة ذات الطابع الهندسي المبتكر. وقد اهتمّ المصمم بتنفيذ أزياء تحترم حريّة الحركة وتؤمن الراحة، ولذلك لجأ إلى القصّات الواسعة التصاميم الفضفاضة التي تنسدل لتغطّي كامل القوام وتلفّ الإطلالات بمسحة من السحر والغموض.

أثواب منسدلة، معاطف حياديّة، سراويل واسعة ترافقت مع سترات "بلايزر" هي القطع التي تكرّر ظهورها في هذه المجموعة. وقد تمّ تنفيذها بخامات البروكاد، والمخمل، والجاباردين، والصوف أما اللوحة اللونيّة التي غلبت على التصاميم، فجاءت غنيّة وتضمّنت بالإضافة إلى الأسود والأبيض ألوان الذهبي، البيج، الزيتي، الأحمر الداكن، والأزرق. وقد ترافقت العديد من الأزياء مع أغطية للرأس بلوني الأسود والأبيض بالإضافة إلى أحذية عالية الساق من الجلد الأسود اللمّاع.

بحث كيروز عن أفكار تلهمه لتنفيذ هذه المجموعة في أرشيفه الذي جمعه بعناية طوال السنوات العشرين الماضية. وقد اختار منه سترة مطعّمة بطرازيّ الكيمونو والعباية صممها في العام 2014، ليعيد تقديمها في مجموعته الجديدة بأسلوب مينيمالي وبلون أسود أنيق. كما اختار من إحدى مجموعات العام 2013 أفكاراً طوّرها عل شكل ثوب مونوكرومي تزيّنه الطبعات البريّة بالإضافة إلى إطلالات غلبت عليها إشراقة الذهبي.

أراد ربيع كيروز من خلال هذه المجموعة إثبات أن صفة الزوال الملحقة بالموضة لم تعد حقيقيّة في زمن أصبحنا نبحث فيه عن تصاميم ترافقنا لفترة طويلة دون أن تفقد شيئاً من تميّزها وأناقتها. تعرفوا على بعض تصاميم مجموعة Rabih Kayrouz من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: