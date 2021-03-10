جديد دار Lanvin للأزياء يقدم على شكل "فيديو كليب"

ضمن فعاليات أسبوع الأزياء الباريسي للملابس الجاهزة للخريف والشتاءِ المقبلينن، قدّم المصممُ الفرنسيBruno Sialelli مصمم دار لانفين مجموعته الجديدة التي صورت في أحد الفنادقِ الباريسية الفخمة.

مجموعة قدمت بأسلوب الفيديو كليب لإحدى الأغاني التي تعكسُ أناقة وعبق الماضي ورؤية للمستقبلِ متجذرةً في التفاؤل.

إذ أراد المصمم أن يجسد لحظةَ توقف العالمِ بسبب جائحةِ كورونا، مع الأخذ بعينِ الاعتبار رؤية التعطش للقاء الآخر بعد انتهاء الإغلاق، عندما تعودُ المجتمعاتُ إلى حريتِها مرةً أخرى.

توازن بين إرث دارِ لانفين وهواجس عصرنا انعكس في المجموعةِ الجديدة لـ Bruno Sialelli من خلالِ الأقمشة اللامعةِ الساتان والتفتا و الكريب الحريري وبريقِ الفرو الصناعي المطبوع على شكل حيوانات.

وتم عرض المجموعة بأكملِها عبر قصيدة ساخرة وروح دعابة لفيديو كليب Rich Girl’ by Gwen Stefani على شكلِ فيلم لعرض مجموعة لانفين الجديدة، اذ أعادت المغنية تأليفَ أغنية الراب المنفردة الخاصةِ بها من النسخةِ الأصلية لعام 2004 والتي تقول فيها مبهجة و مرحة ذكية وراقية.