رحلة "بالمان" الأخيرة تحملنا من المطار إلى أبعد الحدود

"إلى أبعد الحدود" أو Above&Beyond هو العنوان الذي اختاره أوليفييه روستينغ المدير الإبداعي لدار Balmain لمجموعته من الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين. تمّ تقديم هذه المجموعة على منصات أسبوع باريس للموضة من خلال فيلم قصير يُظهر تحضيرات الانطلاق في رحلة من أحد المطارات الفرنسيّة إلى آفاق بعيدة حيث الحياة أكثر جمالاً وإشراقاً.

شكّل السفر الموضوع الأساسي لمجموعة Balmain من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين. ولذلك اختار روستينغ تصوير فيلمه القصير في مطار شارل دوغول الفرنسي، وقد ظهرت في الخلفيّة وراء العارضات طائرة بوينغ777 فيما رافقت العارضات مجموعة من الأكسسوارات اتخذت شكل حقائب للسفر ووسائد للعنق تحوّلت إلى حقائب يد وأقراط للأذنين.

"وجهتنا ما زالت مجهولة، ولكنني أعرف أننا نتوجه إلى مكان ما. والأهم في هذا المجال ليست الوجهة إنما الرحلة، والرحيل، وحتى الهروب..." هذا ما قاله روستينغ في التعريف عن مجموعته الجديدة التي تألّفت من 62 إطلالة. وهو كشف أنه بحث عن مصادر الإلهام لها في رحلة قام بها مؤسس الدار بيار بالمان في العام 1947 إلى مدينتي سيدني الأستراليّة ونيويورك الأميركيّة بهدف استكشاف عوالم جديدة.

رحلة افتراضيّة دعانا إليها روستينغ في عرضه الأخير للتنقل بين الأرض والقمر، ولذلك بدت بعض التصاميم مستوحاة من أزياء روّاد الفضاء. كما تكرر الطابع العسكري في القصات والألوان المستعملة وظهرت الخطوط البحريّة ذات الطابع الفرنسي في العديد من الإطلالات.

الجامبسوت والسراويل الفضفاضة من القطع التي تكرر ظهورها في هذه المجموعة، كما ظهرت بعض الإطلالات المستوحاة من أزياء الطيّارين التي تمّ تنسيقها مع معاطف طويلة وأحذية ضخمة تزيّنها الشرائط.

التدرجات المعدنيّة غلبت على العديد من الإطلالات، كما تكرر ظهور الأخضر العسكري والألوان النيونيّة. وقد استعان المصمم بخامة الدنيم الكحليّة والألوان الباستيليّة في بعض التصاميم. وقد ظهر شعار Balmain مطبوعاً على الأزياء والأكسسوارات ليذكرنا بعراقة هذه الدار التي تتشبث بجذورها وتتطلّع دائماً إلى مستقبل أجمل وأفضل. تعرفوا على بعض إطلالات الدار الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي: