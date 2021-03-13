الموضة تستعين بالموسيقى مع "دي آند جي" ودي جي خالد

جديد دار "دي آند جي" Dolce&Gabbana مجموعة كبسوليّة من الأزياء والأكسسوارات تعود جذورها إلى منطقة نيو أورليانز الأميركية وجزيرة صقلية الإيطالية التي يفصل بينهما محيط وبحر. وقد تم تنفيذها بالتعاون مع دي جي خالد الذي يحمل جذوراً فلسطينية وحقق نجاحات عالمية في مجال موسيقى الراب والإنتاج الفني.

ومن المنتظر أن يتم إطلاق هذه المجموعة، التي تتوجه للنساء والرجال على السواء، يوم 15 من الشهر الجاري. وهي أول تعاون بين الدار الإيطالية العريقة وخالد الذي يشتهر كمغنّي راب، منتج موسيقي، ودي جي في الوقت نفسه.

ولد خالد في نيو أورليانز لوالدين فلسطينيين، وهو يسكن حالياً في ميامي بمنزل على شاطئ البحر حيث يجد مصادر الإلهام التي يحتاجها في عمله الفني.

دخل خالد مجال التصميم من خلال إطلاقه مجموعة من الأثاث الفاخر، أما تعاونه مع دار Dolce&Gabbana فهو الأول في مجال الموضة. وتتضمّن مجموعته أزياءً خاصة بالشاطئ وأكسسوارات ستكون متوفرة في عدد محدود من متاجر الدار حول العالم وعلى الموقع الإلكتروني للعلامة. على أن تكون هذه التصاميم متوفرة بقياسات كبيرة تصل إلى XXL كون خالد من أصحاب القياسات الكبيرة.

تتميّز هذه المجموعة بتصاميمها المريحة وأزيائها التي تزيّنها طبعات الأزهار وشجر النخيل. وهي تستحضر الألوان المشرقة لمنطقة "ساوث بيتش" واللمسات المعمارية لمدينة ميامي التي تختلط بالرموز المستوحاة من طراز الباروك الخاص بدار Dolce&Gabbana.

يرتبط دي جي خالد بعلاقة خاصة مع الأسد، هذا الحيوان الذي يحمل لقب ملك الغابة. وهو استعان به ليزيّن به غلاف أحد ألبوماته كما ظهر على بعض تصاميم الأزياء التي أطلقها بالتعاون مع دار Dolce&Gabbana والتي تتزيّن أيضاً بالخطوط، والأزهار، ونقاط البولكا.

من ميزات هذه المجموعة أن العديد من تصاميمها تزيّنت برسومات مستوحاة من "الغرافيتي" المزيّنة بالنباتات والأزهار التي تستحضر أجواء حدائق ميامي التي تجمع بين العناصر الكلاسيكية والتأثيرات الاستوائية.

أعرب دي جي خالد عن سعادته بهذا التعاون مع دار Dolce&Gabbana الذي شكّل أحد أحلام حياته. وهو اعتبر أنه يخلط بأسلوب مرح بين ذوقه في الموضة والأناقة الفاخرة التي تُعرف بها الدار الإيطاليّة العريقة. أما الثنائي دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا فعبّرا عن إعجابهما بالطاقة والشغف الذين يتمتع بهما دي جي خالد، معتبرين أن التعاون معه شكّل تجربة جديدة ومميّزة. تعرّفوا على بعض إطلالات هذه المجموعة التي ظهر بها دي جي خالد.