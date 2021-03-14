بالصور.. مجموعة "ديور" الجديدة في قصر فرساي الفرنسي العريق

لم تتردّد ماريا غرازيا كيوري بابتكار ديكور وعرض مجموعتها الجديدة للخريف والشتاء المقبلَين لدار كريستيان ديور في قصر فرساي الفرنسي التاريخي اذ أعادت المصممةُ الايطالية تصميمَ البزة الرسمية، وحوّلتها إلى تشكيلة من معاطف الكشمير الزرقاء المزيّنة بلمْسات من اللونين الأحمر والأبيض.

ويُضفي قماش lamé المتقزّح والغزل المعدنيّ "Lurex" بحبك الجاكار لمسة من اللَّمَعان المَعدِنيّ على هذا التصميم المتناسق؛ حيث تبدو الأقمشةُ المصنوعة من الخيوط الذهبية والفضية زهيّة.

كما يَفرضُ اللون الأسود نفسَه على تشكيلة من القطعِ التي عُرِضت في ممرّاتِ القصر الفرنسي، من التنانير إلى سترةِ "بار" المزيّنة بنمطِ "كاناج"، أحدِ رموزِ دار "ديور" Dior الأيقونية.

وبسبب الظروف الصحية والتباعد الاجتماعي في فرنسا تحدثنا مع المصممة ماريا غرازيا كوري مصممة مجموعاتِ دار كريستيان ديور عبر تطبيق زووم وقالت إن اللونِ الأحمر يعد سمة أساسية في المعاطفِ الصغيرة والذي كتب عنه مؤسس الدار كريستيان ديور في قاموس الموضةِ الصغير قائلا أعتقد أنّ المعطفَ الأحمر جميلٌ جداً! فهو يُضفي لمسة ًمتألّقة.

كما حبكت فساتين السهرة من التيل بطبقاتٍ متعدّدة بدت وكأنّها تتبخّرُ بشكل ألوان وواجهاتِ القمصان بنمطِ التطريز الإنكليزي، وجواربِ بوبي البيضاء التي تُعيد إلى الأذهان عالمَ الطفولة.

ويستمر عرضُ مجموعةِ كريستيان ديور الجديدة للخريف والشتاء القادمَين بعرض نمطِ الوردة المستوحَى من ارشيفِ الدار ما يُعيد إلى الأذهانِ قصةَ "الجميلة والوحش".