من استحقّت لقب الأكثر أناقة في حفل "غرامي" 2021؟

بعد تأجيله من شهر يناير/كانون الثاني الماضي إلى مساء أمس نتيجة جائحة كورونا، أقيم حفل "غرامي أووردز" بنسخته الـ63 في مدينة لوس أنجلوس الأميركية. وقد شهد بساطه الأحمر حضوراً لافتاً للنجمات اللواتي احترمن قواعد التباعد الاجتماعي، فمن استحقّت لقب الأكثر أناقة من بينهنّ؟

عودة الربيع وتجدد الحياة هما العنوانان الرئيسيان اللذان دارت حولهما معظم إطلالات هذا الحفل. وهو جمع بين حضور بعض النجوم والمتابعة الافتراضية للبعض الآخر بهدف احترام قواعد التباعد الاجتماعي المعمول بها في أنحاء مختلفة من العالم.

النجمة تايلور سويفت كانت من أبرز المحظوظات في هذا الحفل، حيث تمّ ترشيحها لنيل ست جوائز. وقد دخلت التاريخ لكونها أول صوت نسائي يربح جائزة أفضل ألبوم غنائي ثلاث مرات. وهي تألّقت للمناسبة بثوب قصير غطّته الأزهار النافرة والملوّنة من توقيع دار Oscar de La Renta، وقد نسّقته مع صندل باللون الزهري الفاتح من Louboutin Shoes.

المغنية الأميركيّة جيني إيكو بدت مشرقة بثوبها الوردي الضخم الذي تزيّنه طبقات من الكشاكش الصغيرة وحمل توقيع دار Giambattista Valli.

النجمة بيونسيه دخلت التاريخ أيضاً، إذ أصبحت أكثر نجمة حاصلة على جوائز في تاريخ الحفل مع 28 جائزة غرامي حصلت عليها خلال مسيرتها. وهي تألّقت للمناسبة بثوب أسود حمل توقيع دار Schiaparelli.

اختارت النجمة نواه سايرس إطلالة دراماتيكيّة باللون الأبيض العاجي، إذ حمل ثوبها توقيع دار Schiaparelli وبدا كأنه مرفق بجناحين كبيرين.

النجمة ليزو التي فقدت الكثير من وزنها، اختارت للمناسبة عدة إطلالات كان أبرزها ثوبا عاري الكتفين باللون الأخضر الفاتح من توقيع دار Balmain نسقته مع مجوهرات ماسيّة من Bulgari.

حافظت النجمة المثيرة للجدل بيلي ايليش على وفائها لدار Gucci، وقد ارتدت للمناسبة بدلة مطبّعة واستعادت الطبعة نفسها على قبعتها، وكمامتها، وحتى على أظافرها.

اختارت النجمة هير رداءً مخملياً باللون البنفسجي ارتدته فوق سروال عريض ونسّقته مع نظارات باللون نفسه. وقد حملت إطلالتها توقيع Dundas.

بدت مغنية موسيقى الكاونتري ميكي غايتون مشرقة بثوب ذات طابع ربيعي زيّنته الأزهار وحمل توقيع دار Valentino.

تألقت المغنية الكوستاريكيّة ديبي نوفا بثوب وردي عاري الكتفين ومتعدد الأطوال حمل توقيع دار Georges Chakra.

اختارت المغنية فوبي بريدجرز إطلالة مثيرة للجدل حملت توقيع Thom Browne. وهي تألفت من ثوب أسود طويل تمّ تطريزه بأحجار الستراس على شكل هيكل عظمي.