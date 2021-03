العروض مستمرة.. حتى بعد انتهاء أسابيع الموضة

عالم الموضة لا يعرف أي استراحة. هذا ما يؤكده استمرار العروض بعد انتهاء أسابيع الموضة التي تنقّلت مؤخراً بين نيويورك ولندن وميلانو وباريس. فما هي المحطات المنتظرة في الأسابيع المقبلة على روزنامة الموضة العالميّة؟

تعود دار Ralph Lauren إلى ساحات الموضة عبر عرض مُسجّل بتقنيّة الفيديو سوف يتمّ تقديمه يوم الخميس 25 مارس الجاري. وهي كانت غابت عن عالم العروض منذ أكثر من عام، فعرضها الأخير كان في نيويورك خلال سبتمبر من العام 2019. وهي أجّلت عرضها الذي كان مقرراً في فبراير 2020 إلى شهر أبريل ولكنها عادت وألغته بسبب انتشار جائحة كورونا. كما أنها لم تشارك بالعروض الافتراضية التي أقيمت في المواسم الماضية.

من المنتظر أن يتمّ بث هذا العرض مباشرةً على موقع العلامة عند الساعة السابعة مساءً بتوقيت نيويورك أي الساعة الثالثة صباحاً من يوم 26 الجاري بتوقيت دبي.

بهذه المناسبة ستقوم دار Ralph Lauren بعرض مجموعاتها الفاخرة من الأزياء النسائية والرجالية لربيع صيف 2021 معاً، بعد أن كانت سابقاً تعرض المجموعة النسائية في نيويورك والمجموعة الرجالية في ميلانو. سوف يحمل هذا العرض عنوان "All or Nothing at All"، وهو سيشكّل تجربة جديدة تفتح المجال أمام متابعة الفيلم الذي سيتمّ خلاله عرض جديد الدار بالإضافة إلى متابعة حفل موسيقي تحييه المغنية جانيل موناي بإطلالة من توقيع Ralph Lauren. كما ستتوفر إمكانية شراء قطع المجموعة بشكل مباشر، خاصةً أن الدار تتبنى منذ عدة مواسم تجربة "شاهد الآن، اشتري الآن".

عروض إضافيّة

في يوم 26 مارس، من المنتظر أن يقوم فيليبي أوليفييرا باتيستا، المدير الإبداعي لدار Kenzo، بالكشف عن مجموعة الدار للخريف والشتاء المقبلين، التي تشكل تحيّة تقدير للطاقة الإيجابيّة والروح الحرّة التي كان يتمتع بها مؤسس الدار الراحل كنزو تاكادا.

خلال شهر أبريل المقبل، وبالتزامن مع أسبوع شنغهاي للموضة الذي يقام بيk 6ن 6 و13 منه، من المنتظر أن يشهد عالم الموضة عرضين مباشرين في الصين: عرض Dawei الذي سيقدم مجموعة الدار للخريف والشتاء المقبلين يوم 7 أبريل بعد أن تمّ تقديمها بشكل افتراضي خلال أسبوع باريس الأخير. وعرض Dior الذي سيتمّ تقديمه يوم 12 أبريل.

ومن المنتظر أن تقدّم ماريا غرازيا كيوري المديرة الإبداعية في دار "ديور" مجموعتها التحضيريّة لخريف 2021. وهي المرة الأولى التي تنظّم فيها دار Dior عرضاً خاصاً لمجموعة ما قبل الخريف التي اعتادت الاكتفاء بإطلاقها في صالات العرض فيما كانت تولي اهتماما أكبر بالمجموعات التحضيريّة للربيع التي تُعرف أيضاً بـ"المجموعات الخاصة بالرحلات".

وكانت Dior قدّمت المجموعة التحضيريّة للخريف المقبل على شكل فيلم قصير خلال شهر ديسمبر الماضي. وهي قررت تقديمها بشكل مباشر لتوليها قوة بصريّة وطاقة متجددة تستمدها من مكان العرض.

يوم 15 ابريل المقبل سيحين دور دار Gucci لتقديم مجموعتها الجديدة. وكانت الدار أعلنت منذ الموسم الماضي عن رفضها ربط مجموعاتها بأي توقيت زمنيّ، ولكن يُقدر أن تكون المجموعة التي سوف تقدمها خاصة بالخريف والشتاء المقبلين. تتكتّم دار Gucci حول تفاصيل هذا الحدث، ولم يتمّ الكشف حتى الآن سوى عن عنوان العرض الذي يحمل اسم Aria أي الهواء بالإيطاليّة.

ومن المنتظر أن يستمر برنامج العروض حتى 4 مايو المقبل، حيث ستقدّم دار Chanel مجموعتها الخاصة بـ"رحلات 2021-2022" في منطقة بروفانس الواقعة في الجنوب الفرنسي. وكانت الدار قد ألغت عرضها الخاص بـ"الرحلات" خلال العام الماضي الذي كان مقرر له أن يقام في مدينة كابري الإيطالية.