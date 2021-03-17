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ما أسرار أناقة الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس؟

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الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس

ما أسرار أناقة الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس؟

لفت الثنائي الأنظار بإطلالتيهما المتكاملتين

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العربية.نت- رانيا لوقا

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وقع الاختيار على النجمة البوليووديّة بريانكا شوبرا وزوجها النجم الأميركي نيك جوناس لإعلان الأسماء المرشّحة لنيل جوائز أوسكار 2021.

وقد تمّ الإعلان في مدينة لندن خلال الأسبوع الجاري، ولفت الثنائي الأنظار بإطلالتيهما المتكاملتين. إليكم تفاصيلها فيما يلي:

الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس
3 صور الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس
3 صور
الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس
الثنائي بريانكا شوبرا ونيك جوناس
الخاتم الذي ارتدته بريانكا في الحفل
الخاتم الذي ارتدته بريانكا في الحفل
أقراط من توقيع سامر حليمة نسقتها بريانكا مع أزيائها.
أقراط من توقيع سامر حليمة نسقتها بريانكا مع أزيائها.

بدا الثنائي شوبرا-جوناس مشرقين ومرحين خلال حفل إعلان الأسماء المرشحة لجوائز الأوسكار السينمائية بنسختها الـ93، والذي من المنتظر أن يقام يوم 25 أبريل المقبل. وقد كان لافتاً التنسيق والتكامل بين إطلالتي النجمين.

ارتدت بريانكا للمناسبة ثوباً باللون الأزرق تزيّن بالكشاكش الصغيرة عند الصدر والطبقات المتعددة في القسم السفلي منه. وقد اختارته من توقيع المصممة الكنديّة Greta Constantine، ونسّقته مع حذاء "ستيليتو" بلون زهري مشرق من .Christian Louboutin، وكمّلت شوبرا إطلالتها بساعة يد فاخرة من Bulgari بالإضافة إلى خاتم وأقراط مرصعين بالماس من توقيع المصمم اللبناني المستقر في نيويورك سامر حليمة.

صورة للنجمين مع مجسم لجائزة الأوسكار
2 صور صورة للنجمين مع مجسم لجائزة الأوسكار
2 صور
صورة للنجمين مع مجسم لجائزة الأوسكار
صورة للنجمين مع مجسم لجائزة الأوسكار
ثوب بريانكا حمل توقيع المصممة الكندية غريتا كونستانتين وحذاؤها من لوبوتان
ثوب بريانكا حمل توقيع المصممة الكندية غريتا كونستانتين وحذاؤها من لوبوتان

توسّط الخاتم الذي ارتدته بريانكا حجراً ماسياً أصفر بيلغ وزنه 25 قيراطا، أما أقراط الأذنين فتزيّنت بأحجار ماسيّة ذات القطع الإجاصي يبلغ وزنها 23 قيراطاً. وقد بدا النجم نيك جوناس في منتهى الأناقة ببدلة باللون الأصفر من Dolce&Gabbana نسقها مع قميص وحذاء باللون الأبيض.

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