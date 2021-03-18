3 حلول طبيعية لمواجهة تساقط الشعر على أبواب الربيع

تتزامن بداية فصل الربيع مع عودة تساقط الشعر الموسمي، وتساعد العلاجات الطبيعيّة في تأمين حلول فعّالة لهذه المشكلة التجميليّة الشائعة وتعزيز نموّ الشعر. تعرّفوا فيما يلي على 3 خطوات يمكن اعتمادها في هذا المجال.

يساهم الإجهاد النفسي، التعب الجسدي، والتبدلات المناخيّة بين موسم وآخر في تسريع آليّة تساقط الشعر. ولكن الحدّ من تأثير هذه العوامل ممكن من خلال الاستعانة بالمكوّنات التالية:



1- الفيتامينات والمعادن للحد من التساقط:

ينتج تساقط الشعر في العديد من الأحيان عن فقر في الفيتامينات والمعادن ناتج عن عدم توازن في النظام الغذائي، ولذلك يُنصح بإجراء تعديلات على العادات الغذائية اليوميّة مع التركيز على الفيتامينات والمعادن المسؤولة عن صحة الشعر وحيويته.

يُعتبر المغنيزيوم معدناً أساسياً في هذا المجال، ويسهل إيجاده في الجوز، البقوليّات، الحبوب الكاملة، والشوكولاتة. يُنصح أيضاً بالتركيز على الأطعمة الغنيّة بالزنك مثل لحم العجل، والمحار، والعدس، وصفار البيض، والخبز الكامل. أخيراً يلعب الفيتامين B دوراً مهماً في هذا المجال، ونجده في الخميرة، الحبوب، كبدة البقر، الفاكهة، جميع أنواع الخضار الطازجة والمجففة، الجوز، ومشتقات الحليب. أما بالنسبة للأشخاص النباتيين فيمكنهم الحصول على كفايتهم من هذا الفيتامين عبر المكملات الغذائيّة.



2- الزيوت النباتية والأساسيّة لترطيب فروة الرأس:



تُعتبر التغذية والترطيب من الخطوات الضرورية للحفاظ على صحة الشعر، أما أفضل الحلفاء في هذا المجال فهي الزيوت النباتية والزيوت الأساسيّة. في حالات التساقط الشديد، ينصح الخبراء بتدليك الشعر بزيت الأرز الأساسي 3 مرات أسبوعياً. يمكن أيضاً إضافة بضع قطرات من زيوت اللافندر، إكليل الجبل، أو الإيلانغ إيلانغ الأساسيّة إلى الشامبو الذي تستعملونه، وذلك بهدف تأمين الحلول المناسبة للحدّ من تساقط الشعر وتعزيز نموّه. أما بالنسبة للزيوت النباتية المفيدة لعلاج تساقط الشعر الموسمي فهي زيت الخروع وزيت حبة البركة، التي يمكن إضافتها إلى الشامبو أو استعمالها على شكل حمّام زيتيّ.

3- الأقنعة المنزليّة المرمّمة:

تتمتع الأقنعة المنزليّة المخصصة للعناية بالشعر بفعالية كبيرة في مجال علاج مشكلة تساقط الشعر الموسمي، نظراً لخصائصها المغذية والمرطّبة. من الوصفات السريعة جداً في هذا المجال، نذكر قناع الموز والأفوكادو. لتحضيره يكفي خلط نصف حبة موز مهروسة وحبة أفوكادو ناضجة بالإضافة إلى القليل من زيت زروع القمح، على أن يتم تطبيق القناع مرة أسبوعياً على شعر رطب لمدة ساعة قبل شطفه جيداً بالماء ثم غسله بالشامبو الذي تستعملونه عادةً. يمكن أيضاً الاستعانة بمكوّنات طبيعيّة أخرى مثل الصبار، زبدة الكاكاو، وحتى زيت الأرغان التي يمكن تدليكها على الشعر وفروة الرأس، ثم تركها على الأقل لمدة ساعة عليه. أما خل التفاح فيُضاف إلى ماء شطف الشعر بعد غسله لتعزيز حيويته ولمعانه.