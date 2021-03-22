أفكار أنيقة للموسم الجديد من نجمات "بصراحة مع"

يستضيف برنامج "بصراحة مع"، الذي يُقدّم مساء كل أحد على قناة "إم بي سي"، وجوهاً فنيّة بارزة في حوار صريح يكشف جوانب مخفيّة من شخصيّاتهم. نجمات عربيّات عدّة شاركن بحلقاته، وقد تألقن بإطلالات لافتة تستحقّ أن تشكّل مصدر إلهام لأناقة المرأة العربية في استقبال الموسم الجديد.

إستقبلت أحدث حلقات هذا البرنامج ضيفتان جميلتان وأنيقتان إهتمّت بتنسيق إطلالتيهما خبيرة المظهر جوني متى. وهي اختارت للنجمة اللبنانيّة نادين نسيب نجيم تنورة طويلة برّاقة و"توب" عارية الكتفين باللون الأسود من توقيع Maison Valentino، ونسقتها مع أقراط كبيرة من الستراس. أما للنجمة السورية سلافة معمار، فاختارت جوني سروال كلاسيكي و"توب" حريري باللون الأسود وفوقها سترة جلديّة زيّنتها المسامير والشراريب من توقيع دار Elie Saab.

شاركت الممثلة المصريّة ميّ عمر في إحدى حلقات "بصراحة مع"، وقد تألّقت للمناسبة بثوب قصير من الدانتيل الأسود تميّز بقصّة الكتفين العاريين وحمل توقيع دار Zuhair Murad ونسّقته مع صندل أسود وأكسسوارات ذهبيّة.

بدت النجمة نوال الزغبي متألّقة خلال مشاركتها في هذا البرنامج، وقد ارتدت للمناسبة "توب" من الدانتيل الأسود نسّقته مع سروال أبيض وصندل باللون نفسه. وقد كمّلت إطلالتها بمجوهرات ماسيّة فاخرة.

النجمة العراقيّة رحمة رياض شاركت كضيفة في إحدى حلقات "بصراحة مع". وقد اختارت للمناسبة ثوباً أسود ذات قصّات كلاسيكيّة وطابع عصري نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون نفسه ومجوهرات ناعمة.

اختارت النجمة الجزائريّة أمل بوشوشة إطلالة متجددة لدى ظهورها في هذا البرنامج. وقد تعاونت مع خبيرة المظهر جوني متى التي اختارت لها إطلالة من توقيع Glamoda. ارتدت أمل تنورة مكسّرة باللون الأزرق نسّقتها مع "توب" من الساتان باللون البيج ووشاح تزيّنه طبعة المربعات إنسدل من كتفها وتمّ تثبيته عند الخصر بحزام عريض من الجلد البني. وهي كمّلت إطلالتها بمجوهرات ذهبيّة وحذاء "ستيليتو" من المخمل باللون البرغندي.

خلال مشاركتها في "بصراحة مع"، اختارت الممثلة كارمن بصيبص جامبسوت أسود من David Korma نسّقته مع حذاء "ستيليتو" باللون نفسه.

الجامبسوت الأسود كان أيضاً خيار الممثلة اللبنانيّة دانييلا رحمه، وقد اختارته من توقيع Sandy Nour. وقد تميّز بكمّيه الواسعين من الأسفل وبحزام انسدلت منه الشراريب الطويلة.

خلال مشاركتها في هذا البرنامج، اختارت النجمة المصريّة دينا الشربيني إطلالة بالأسود أيضاً تألفت من سروال بخصر مرتفع و"بادي" بكتف واحدة من المخمل. وهي كمّلت إطلالتها بأكسسوارات ذهبيّة وحذاء عالي الساق من الجلد الأسود.