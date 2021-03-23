بلمسة من الذهب.. ديور تقدم قطع أزياء لشهر رمضان

قدمت دار ديور مجموعةَ قِطَع أزياء واكسسوارات خاصة بشهر رمضان صُوّرت في المناطق الصحراوية في دبي تحملُ اسم َديور غولد اذ ارادت مصممة ُمجموعاتِ كريستيان ديور الايطالية ماريا غراتسيا كيوري تجسيدَ التصاميمِ الأيقونية بإصداراتٍ مُرهَفة معزّزةٍ بلمسةٍ من الذهب، فأعادت تصميمَ الفساتينِ والتنانيرِ المُحاكةِ من التول أو الحرير أو النسيجِ الشبكي المتعددِ الألوان وابتكارِ قميص "تي شيرت" 8 J'Adior، و سترةِ Dior Palto - التي تم الكشفُ عنها خلالَ عرضِ أزياءِ مجموعة الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2021 .

ضمن قطع المجموعةِ الخاصة للعالم العربي، عُرضت حقائب بدرجاتِ الوانٍ ناعمة كحقيبةِ Dior Book Tote وحقيبة Lady Dior،

وحقيبة Saddle، وحقيبة Dior Caro، المحاكه بنمطِ "كاناج كما شوهِدت حقيبةُ مستحضراتِ التجميل DiorTravel،وأحذيةُ J'Adior، و Walk'n'Dior، و Dway المفتوحةُ من الخلف، والأحذيةُ القُماشية Granville.

أما الأكسسواراتُ الراقية فقدم وشاح وسوارُ وحزام، حملَ كل منها توقيعَ Christian Dior، ستُعرض هذه القطع حصريا ابتداء من الأولِ من إبريل في متاجر مؤقتة لديور في مدنِ الشرق الأوسط بما فيها العاصمةُ السعودية الرياض.