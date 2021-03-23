.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

بلمسة من الذهب.. ديور تقدم قطع أزياء لشهر رمضان

ديور

بلمسة من الذهب.. ديور تقدم قطع أزياء لشهر رمضان

متابع الغاء المتابعة

باريس - ليث بزاري

نشر في: آخر تحديث:

قدمت دار ديور مجموعةَ قِطَع أزياء واكسسوارات خاصة بشهر رمضان صُوّرت في المناطق الصحراوية في دبي تحملُ اسم َديور غولد اذ ارادت مصممة ُمجموعاتِ كريستيان ديور الايطالية ماريا غراتسيا كيوري تجسيدَ التصاميمِ الأيقونية بإصداراتٍ مُرهَفة معزّزةٍ بلمسةٍ من الذهب، فأعادت تصميمَ الفساتينِ والتنانيرِ المُحاكةِ من التول أو الحرير أو النسيجِ الشبكي المتعددِ الألوان وابتكارِ قميص "تي شيرت" 8 J'Adior، و سترةِ Dior Palto - التي تم الكشفُ عنها خلالَ عرضِ أزياءِ مجموعة الألبسة الجاهزة لربيع وصيف 2021 .

2 صور
2 صور

ضمن قطع المجموعةِ الخاصة للعالم العربي، عُرضت حقائب بدرجاتِ الوانٍ ناعمة كحقيبةِ Dior Book Tote وحقيبة Lady Dior،

وحقيبة Saddle، وحقيبة Dior Caro، المحاكه بنمطِ "كاناج كما شوهِدت حقيبةُ مستحضراتِ التجميل DiorTravel،وأحذيةُ J'Adior، و Walk'n'Dior، و Dway المفتوحةُ من الخلف، والأحذيةُ القُماشية Granville.

أما الأكسسواراتُ الراقية فقدم وشاح وسوارُ وحزام، حملَ كل منها توقيعَ Christian Dior، ستُعرض هذه القطع حصريا ابتداء من الأولِ من إبريل في متاجر مؤقتة لديور في مدنِ الشرق الأوسط بما فيها العاصمةُ السعودية الرياض.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا! فاجعة السلط.. موقوفون نفوا التهم: لا علاقة لنا!
كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك! كمامة تضمن لك ما لا يضمنه اللقاح.. في الطريق إليك!

الأكثر قراءة

مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا مواطن يتعرض للاحتيال والبنك المركزي السعودي يصدر بيانا
سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها سفينة السويس العالقة..سرعة فائقة وصور جوية تظهر تعويمها
"طلعني يا ولدي".. صرخة مسنة طردها ابنها فكادت تلقى حتفها بحادث قطاري مصر
السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة السعودية: واثقون في قدرة مصر على إنهاء أزمة السفينة الجانحة
ليست الرياح..رئيس ليست الرياح..رئيس "قناة السويس" يوضح سبب جنوح سفينة الحاويات العملاقة
مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله مرافق للقذافي يكشف للعربية تفاصيل آخر ليلة قبل مقتله

قبل أن تذهب

مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا
مخاوف مغربية من الموجة الثالثة لكورونا في أوروبا

اكتشف المزيد