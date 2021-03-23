مكونات طبيعية للعناية بأظافرك في استقبال الربيع

ينتج تقصّف وتكسّر الأظافر عن تعرّض الكيراتين، وهو مكوّنها الأساسي، لاعتداءات الغسل المتكرر لليدين والنقص في المعادن والفيتامينات. أما الحلول المتوفرة في هذا المجال فتعتمد على مجموعة من المكوّنات الطبيعيّة التي أثبتت فعاليتها في هذا المجال.

- زيت الزيتون لترطيب محيط الأظافر:

يساهم زيت الزيتون في تغذية الأظافر وترطيب محيطها، أما عصير الليمون فيتمتع بخصائص منشّطة في هذا المجال. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون وملعقتين كبيرتين من عصير الليمون، على أن يتمّ تدليك هذا الخليط على الأظافر ومحيطها لمدة 5دقائق يومياً فمن شأن هذه الخطوة أن تُستعمل كعلاج مقوٍّ ومرطب للأظافر يمتد لمدة شهر على الأقل.

- عصير الليمون لتقوية الأظافر:

تُشكّل هذه الخلطة وسيلة مثاليّة للعناية ببشرة اليدين والأظافر على السواء. لتحضيرها يكفي خلط عصير حبة متوسطة من الليمون مع ملعقة كبيرة من بيكربونات الصوديوم، على أن يتم تطبيق هذا القناع على اليدين والأظافر وتركه لمدة 5دقائق قبل شطفه جيداً وتدليك الأظافر ببضع قطرات من زيت الأرغان الذي يغذّيها ويقوّيها.

- زيت لسان الثور لعلاج تكسّر الأظافر:

عندما تتكسّر الأظافر باستمرار، فهذا يعني أنها تعاني من ضعف في تكوينها وتحتاج إلى مكوّنات تنشّطها وتغذّيها في الوقت نفسه. ويمكن للزيوت التجميليّة أن تلعب دوراً فعّالاً في هذا المجال، يكفي خلط 10 ملليلتر من زيت لسان الثور، 5 ملليلتر من زيت الجوجوبا، و30 نقطة من زيت الليمون الأساسي. يُنصح بتدليك الأظافر بشكل يومي بهذا الخليط كعلاج يمتد لمدة شهر على الأقل مما يساعد على تغذيتها وتعزيز نموّها.

- زيت زروع القمح لتغذية الأظافر:

يتمتع زيت زروع القمح بفعالية كبيرة في مجال العناية بالأظافر. يكفي خلط مقدار 3 ملاعق كبيرة منه مع 5 قطرات من زيت الليمون الأساسي. تُدلّك الأظافر بشكل يومي بهذا الخليط لمدة شهر على الأقل بهدف تغذيتها وتقويتها.

- نقيع الليمون لمنع تكسّر الأظافر:

من الممكن العناية بالأظافر دون اللجوء لأي نوع من الزيوت النباتية أو الأساسية. يكفي إضافة عصير حبة من الليمون إلى مقدار كوب من الماء ونقع الأظافر لمدة 30 ثانية بهذا الخليط. يُنصح بتكرار هذه الخطوة بشكل يومي لمدة أسبوع على الأقل للمساهمة في تقوية الأظافر والحدّ من تكسّرها.

- زيت اللوز الحلو لتعزيز نموّ الأظافر:

يعتني زيت اللوز الحلو جيداً بالأظافر أما عند خلطه بزيت الليمون الأساسي أو عصير الليمون، فهو يتحوّل إلى علاج مثالي لتعزيز نموّ الأظافر وتغذيتها. لتحضير هذه الخلطة يكفي إضافة 3 قطرات من زيت الليمون الأساسي أو عصير الليمون إلى ملعقة كبيرة من زيت اللوز الحلو. يُنصح بتدليك الأظافر بهذا الخليط 3 مرات أسبوعياً.