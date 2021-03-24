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انطلاق أسبوع الموضة العربي في دبي

ملكة جمال الكون بيا ورتزباك في عرض أماتو

انطلاق أسبوع الموضة العربي في دبي

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العربية.نت - رانيا لوقا

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يشهد مساء اليوم الأربعاء انطلاق أسبوع الموضة العربي في دبي الذي سيمتدّ لـ 5 أيام ويُقدّم جديد موضة الأزياء النسائيّة للخريف والشتاء المقبلين. ومن المنتظر أن تنقل جميع عروضه افتراضياً عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، فما الجديد الذي سيقدّمه؟

من تصميم فرانشيسكا ليبراتوري
من تصميم فرانشيسكا ليبراتوري

يتمّ افتتاح هذا الأسبوع عند الساعة الثامنة مساءً بعرض دار Amato للمصمم الفلبيني المستقر في دبي فورن وان. سيأخذ هذا العرض شكل فيلم قصير يقدّم جديد الدار في عالم الكوتور ويحمل عنوان Inner Sanctum أي "الخلوة الداخليّة"، كونه يجسّد إطلالات امرأة تواجه مخاوفها في رحلة البحث عن حقيقتها. ومن المنتظر أن تظهر في هذا الفيلم العارضة الشهيرة بيا ورتزباك التي تحمل ألقاب ملكة جمال الكون للعام 2015 وسفيرة النوايا الحسنة للحفاظ على الحياة البريّة في العالم.

من تصميم نوهما ديزاين
من تصميم نوهما ديزاين

تتضمّن روزنامة أسبوع الموضة العربي عروضاً من مختلف أنحاء العالم، على أن تستضيف هذه الفعالية كضيف شرف المصمم البريطاني ذا الأصول الإيطالية أنطونيو غريمالدي الذي سيختتم عروض هذا الأسبوع.

من الدور المشاركة أيضاً نذكر: Michael Cinco، وEuphoria، وMaliche، وAavva...بالإضافة إلى المصممين: جان-شارل زكريا من لبنان، صوفيا نيوس من إيطاليا، إزرا توبا من تركيا، إيهاب جريس من فلسطين، جاب بيتيليكا من بولندا والمصممين البرازيليين: أندريا كونتي وساندرو باروس.

من تصميم جان شارل زكريا
من تصميم جان شارل زكريا

يستمر التعاون بين أسبوع الموضة العربي واتحاد الخياطة الراقية والموضة الفرنسيّة، وسيُترجم هذا التعاون عبر مشاركة خمس دور أزياء فرنسية في هذه الفعالية هي: Heliot Emil، وGermanier، وSituationist، وWeinsanto، وEster Manas.

من تصميم باف تايلور
من تصميم باف تايلور

يهتم أسبوع الموضة العربي بالاستدامة والحفاظ على البيئة وهو يتعاون في هذا المجال مع مجلس الأزياء البريطاني ويفتح المجال أمام دور تملك الاهتمامات نفسها ومنها: العلامة البريطانيّة Bav Tailor، العلامة الكرواتية Krie Design، العلامة الإيطاليّة Francesca Liberatore الذين سيقدمون عروضاً خلال هذا الأسبوع. أما دار زين فاروقي الأردنيّة فستقدّم مجموعة كبسوليّة من الأزياء تدور حول التعبير الإنساني.

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