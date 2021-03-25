200 ساعة نادرة تشارك بمزاد علنيّ في دبي

تشهد إمارة دبي مزاداً تنظّمه دار "كريستيز" الشهيرة وتجتمع فيه أوسع مجموعة من الساعات النادرة تمّ جمعها حتى الآن بمزاد علنيّ عرفه الشرق الأوسط. إذ يبلغ عدد الساعات حوالي المئتين ويُقدر أن تتراوح قيمتها بين 9 و15 مليون دولار أميركي.

تتوفر جميع المعلومات المتعلّقة بهذه المجموعة الكبيرة من الساعات في الكاتالوغ الرقمي الذي أصدرته دار "كريستيز". وقد تمّ فتح المجال أمام الاطلاع بشكل مباشر على هذه الساعات من خلال أخذ موعد لزيارة مكان العرض داخل صالات "كريستيز" في دبي.

افتُتح هذا المزاد يوم أمس الأربعاء وهو يمتد حتى التاسع من أبريل المقبل. وقد كشف القيّمون عليه أن هناك طلباً واسعاً على ساعات Patek Philippe النادرة وساعات Rolex الفاخرة، كما شدّدوا على أهميّة هذه الفعالية في تلبية طلبات جامعي الساعات فيما يتعلّق بالتصاميم العصريّة أو القديمة، بالإضافة إلى تأمين نماذج استثنائيّة تلبّي شغف هواة جمع الساعات النادرة في الشرق الأوسط.

أغلى ساعة

الساعة الأغلى التي سيتضمّنها هذا المزاد هي ساعة Patek Philippe Sky Moon Tourbillon Ref 5002 مصنوعة من البلاتين،

وتحتضن 12 من أكثر التعقيدات ندرة في مجال صناعة الوقت. ومن المتوقع أن يتمّ بيعها بالمزاد بسعر 1,8 مليون دولار أميركي، كونها أول ساعة يدويّة مزدوجة صممتها هذه الدار السويسريّة التي تأسست من 182 عاماً.

من الساعات النادرة التي تحمل توقيع دار Patek Philippe أيضاً والتي ستكون معروضة في المزاد، ساعة من الذهب الوردي تمّ تصنيعها بعشر نسخ فقط للاحتفال بعيد الدار في العام1997، وتصميم آخر يتميّز بقرصه الرمادي الفاتح و3تعقيدات يعود إلى العام 1994 بالإضافة إلى تصميمين مرصّعين بالماس.

ساعات نادرة

من الساعات النادرة المعروضة في هذا المزاد مجموعة تحمل تقيع دار Audemars Piguet Royal Oak تتألّف من 6 قطع مصنوعة من الذهب ومرصّعة بأحجار الماس، والياقوت، والزفير، والزمرد. أما دار Rolex فتقّم في هذا المزاد 4تصاميم وصفتها ":كريستيز" بأنها "مرغوبة بشدّة". وهي ساعة Rolex Dato Compax Ref 6036 التي تعود إلى العام 1952، وساعة Rolex Chronograph Ref3525 بالإضافة إلى ساعة Rolex Submariner Big Crown، وRolex Sea-Dweller “Patent Pending”.

ساعات تستقطب الاهتمام

بعض الساعات بدأت باستقطاب الاهتمام رغم أن أسعارها ليست خياليّة، ومنها ساعات FP Journe التي ازدادت قيمتها والإقبال عليها في الفترة الأخيرة. ويتضمّن المزاد 7 قطع من هذه العلامة، 3 منها يعود تصنيعها إلى العام 2004 ويبدأ سعرها من 100 ألف دولار أميركي.

لمسات شرقيّة

بعض الساعات المعروضة في المزاد تحمل لمسات شرقيّة، مثل ساعة Rolex قديمة تزيّنها أرقام عربيّة وأخرى تتميّز بتفاصيل مستوحاة من الأسر المالكة والقوات المسلّحة، بالإضافة إلى ساعة Richard Mille ذات الإصدار الخاص برالي أبو ظبي.