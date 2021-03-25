.
.
.
.
  • مباشر
اللغة

200 ساعة نادرة تشارك بمزاد علنيّ في دبي

ساعة إم بي أند إف بإصدار محدود بإمارة دبي

200 ساعة نادرة تشارك بمزاد علنيّ في دبي

تتوفر جميع المعلومات المتعلّقة بهذه المجموعة الكبيرة من الساعات في الكاتالوغ الرقمي الذي أصدرته دار "كريستيز"

متابع الغاء المتابعة

العربية.نت- رانيا لوقا

نشر في: آخر تحديث:

تشهد إمارة دبي مزاداً تنظّمه دار "كريستيز" الشهيرة وتجتمع فيه أوسع مجموعة من الساعات النادرة تمّ جمعها حتى الآن بمزاد علنيّ عرفه الشرق الأوسط. إذ يبلغ عدد الساعات حوالي المئتين ويُقدر أن تتراوح قيمتها بين 9 و15 مليون دولار أميركي.

تتوفر جميع المعلومات المتعلّقة بهذه المجموعة الكبيرة من الساعات في الكاتالوغ الرقمي الذي أصدرته دار "كريستيز". وقد تمّ فتح المجال أمام الاطلاع بشكل مباشر على هذه الساعات من خلال أخذ موعد لزيارة مكان العرض داخل صالات "كريستيز" في دبي.

مجموعة من ساعات رولكس وباتيك فيليب معروضة في هذا المزاد
مجموعة من ساعات رولكس وباتيك فيليب معروضة في هذا المزاد

افتُتح هذا المزاد يوم أمس الأربعاء وهو يمتد حتى التاسع من أبريل المقبل. وقد كشف القيّمون عليه أن هناك طلباً واسعاً على ساعات Patek Philippe النادرة وساعات Rolex الفاخرة، كما شدّدوا على أهميّة هذه الفعالية في تلبية طلبات جامعي الساعات فيما يتعلّق بالتصاميم العصريّة أو القديمة، بالإضافة إلى تأمين نماذج استثنائيّة تلبّي شغف هواة جمع الساعات النادرة في الشرق الأوسط.

أغلى ساعة

الساعة الأغلى التي سيتضمّنها هذا المزاد هي ساعة Patek Philippe Sky Moon Tourbillon Ref 5002 مصنوعة من البلاتين،
وتحتضن 12 من أكثر التعقيدات ندرة في مجال صناعة الوقت. ومن المتوقع أن يتمّ بيعها بالمزاد بسعر 1,8 مليون دولار أميركي، كونها أول ساعة يدويّة مزدوجة صممتها هذه الدار السويسريّة التي تأسست من 182 عاماً.

ساعات إف بي جورني
ساعات إف بي جورني

من الساعات النادرة التي تحمل توقيع دار Patek Philippe أيضاً والتي ستكون معروضة في المزاد، ساعة من الذهب الوردي تمّ تصنيعها بعشر نسخ فقط للاحتفال بعيد الدار في العام1997، وتصميم آخر يتميّز بقرصه الرمادي الفاتح و3تعقيدات يعود إلى العام 1994 بالإضافة إلى تصميمين مرصّعين بالماس.

ساعات نادرة

من الساعات النادرة المعروضة في هذا المزاد مجموعة تحمل تقيع دار Audemars Piguet Royal Oak تتألّف من 6 قطع مصنوعة من الذهب ومرصّعة بأحجار الماس، والياقوت، والزفير، والزمرد. أما دار Rolex فتقّم في هذا المزاد 4تصاميم وصفتها ":كريستيز" بأنها "مرغوبة بشدّة". وهي ساعة Rolex Dato Compax Ref 6036 التي تعود إلى العام 1952، وساعة Rolex Chronograph Ref3525 بالإضافة إلى ساعة Rolex Submariner Big Crown، وRolex Sea-Dweller “Patent Pending”.

ساعة من رولكس تزيّنها الأرقام العربيّة
ساعة من رولكس تزيّنها الأرقام العربيّة

ساعات تستقطب الاهتمام

بعض الساعات بدأت باستقطاب الاهتمام رغم أن أسعارها ليست خياليّة، ومنها ساعات FP Journe التي ازدادت قيمتها والإقبال عليها في الفترة الأخيرة. ويتضمّن المزاد 7 قطع من هذه العلامة، 3 منها يعود تصنيعها إلى العام 2004 ويبدأ سعرها من 100 ألف دولار أميركي.

لمسات شرقيّة

بعض الساعات المعروضة في المزاد تحمل لمسات شرقيّة، مثل ساعة Rolex قديمة تزيّنها أرقام عربيّة وأخرى تتميّز بتفاصيل مستوحاة من الأسر المالكة والقوات المسلّحة، بالإضافة إلى ساعة Richard Mille ذات الإصدار الخاص برالي أبو ظبي.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News

اقرأ أيضاً

اختيار المحررين

روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40 روشتة غذائية ذهبية للرجال والنساء فوق الـ40
شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة شاهد السيارات تتوقف بأميركا لأجل دبة وصغارها الأربعة

الأكثر قراءة

فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي فيديو لأولى جلسات محاكمته.. المتحرش بطفلة المعادي يفاجئ القاضي
هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار هليكوبتر تتحطم وتقتل صاحب ثروة تزيد عن 17 مليار دولار
قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي قصة معلمة سعودية متقاعدة تمتهن الفلاحة وتربية المواشي
ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد ضجة كبيرة في مصر بسبب جريمة الزوجة الجميلة إسراء عماد
السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. السيسي يوجه تهديدا خطيرا لإثيوبيا.. "اللي عايز يجرب يجرب"
هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان هذه ساعات العمل الرسمية خلال شهر رمضان

قبل أن تذهب

تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن
تقرير أممي يحمل "الحوثي" مسؤولية الهجوم على مطار عدن

اكتشف المزيد