هكذا تعتني الزبدة النباتيّة بالشعر وتعزّز حيويته

يُمكن للزبدة النباتية أن تشكّل حليفاً مثالياً للعناية بالشعر، فبعد أن أثبت هذا المكوّن فعاليته في مجال ترطيب البشرة حان الوقت للبدء باستعماله في مجال تعزيز حيوية الشعر ولمعانه.

أثبتت الزيوت النباتية فعاليتها في حلّ العديد من مشاكل الشعر وتأمين العناية به بوسائل طبيعية. أما الزبدة النباتية، فقد بدأت بإثبات نفسها في هذا المجال بفضل صيغتها الكريميّة الغنية والشديدة الترطيب. تتميز هذه الزبدة عادةً بغناها بالحوامض الدهنية وبمضادات الأكسدة وبالفيتامينات التي تؤمن العناية بالشعر الجاف والفاقد للحيوية. من شأن ذلك أن يعزز قوته وترطيبه، كما يؤمن له الحماية من العوامل البيئية المؤذية.

تعمل الزبدة النباتية على حماية الشعر من الجفاف، كما أنها تغلّف أليافه وتقوّيها. وهي غير ملونة، ولا تتمتع بأي تأثير سلبي على الشعر المصبوغ بل على العكس تحافظ على لونه لفترة أطول.

كيف يتم استعمال الزبدة النباتية؟

إن استعمال الزبدة النباتية في مجال العناية بالشعر ليس بالأمر المعقّد والصعب. فهي يمكن أن تدخل في مجال تحضير قناع مغذٍّ، أو مستحضر عناية يومية، أو حتى خلطة لا تحتاج إلى شطف.

ينصح الخبراء بإدراج القناع الشديد الترطيب ضمن روتين العناية الأسبوعية بالشعر، ويمكن الاستعانة بالزبدة النباتية كمكوّن أساسي لتحضير هذا القناع، كما يمكن خلطها مع مكوّنات أخرى تساهم في تعزيز قوة الشعر وتحميه من العوامل الخارجية. عند المعاناة من مشكلة الأطراف الجافة، يُنصح بتطبيق القليل من الزبدة النباتية عليها وتركها لبضع دقائق قبل شطفها جيداً على أن يتم تبني هذا الإجراء بانتظام للاستفادة من خصائصه. يمكن أيضاً تسخين القليل من الزبدة النباتية بين راحتيّ اليدين وتطبيقها على الشعر لترطيبه وحمايته دون الحاجة، لأن يتم شطفها بعد ذلك كونها لا تتمتع بخصائص زيتية مزعجة.

أي زبدة نباتية للعناية بالشعر؟

الزبدة النباتية المخصصة للعناية بالشعر تختلف عن تلك المستعملة في المطبخ، فأنواع الزبدة النباتية عديدة وفعّالة جداً لدى استعمالها كقناع للشعر أو مستحضر عناية لا يحتاج إلى شطف، أما أبرز أنواعها المفيدة في هذا المجال:

زبدة اللوز

تشكّل حليفاً مثالياً للشعر الجاف والفاقد للحيوية كونها تغذيه وتغلفه بطبقة حامية. وهي تساهم بتعزيز متانة ألياف الشعر وتمدها بالتغذية واللمعان، كما تقوي بصيلات الشعر وتعزز نموه فضلاً عن قدرتها على حل مشكلة القشرة المزعجة.

زبدة الأفوكادو

تساهم زبدة الأفوكادو في مدّ الشعر بما يحتاجه من ترطيب وتغذية. وهي تعتني بلونه خاصةً إذا كان مصبوغاً، فلا تترددوا باعتمادها في أقنعة العناية الطبيعية بالشعر.

زبدة الكاكاو

تعيد هذه الزبدة الحيوية إلى الشعر وتؤمن له حاجته في مجال التغذية والحماية. إن إدراج زبدة الكاكاو بانتظام في روتين العناية بالشعر يساهم في الحفاظ على صحته وحيويته على الدوام. تعالج هذه الزبدة أيضاً مشاكل فروة الرأس الجافة والقشرة كما أنها تزيد من لمعان الشعر وبريقه.

زبدة الشيا

المعروف عن زبدة الشيا أنها تساهم في تعزيز نموّ الشعر وتحارب تساقطه نظراً لغناها بالفيتامينات والمعادن المفيدة في هذا المجال، بالإضافة إلى أحماض دهنية تقلل من تساقط الشعر.

وصفات تعتني بالشعر

قناع زبدة الشيا وزيت جوز الهند

لتحضيره، يكفي خلط ملعقتين من زبدة الشيا مع ملعقة من زيت جوز الهند وملعقة من الماء. تُدلّك فروة الرأس والشعر بهذا الخليط لمدة 10 دقائق ثم يُترك لمدة ساعتين قبل غسل الشعر كالمعتاد.

قناع زبدة اللوز

تُطبّق كمية مناسبة من زبدة اللوز على الشعر الرطب بعد غسله، ويُترك هذا القناع عليه لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر من جديد. يُنصح بتطبيق هذه الوصفة على الشعر مرة أسبوعياً.

قناع زبدة الأفوكادو والزبادي

لتحضيره، يُضاف فنجان من الزبادي إلى ثمرة أفوكادو مهروسة، على أن تمزج المكوّنات في الخلاط الكهربائي قبل تدليكها على الشعر وتركها لمدة نصف ساعة قبل غسل الشعر مما يساهم في تقويته وتنعيمه.

قناع زبدة الكاكاو

تحضير هذا القناع يحتاج إلى تسخين مقدار ملعقة كبيرة من زبدة الكاكاو في وعاء يوضع داخل حمام مائي دافئ، على أن تضاف إليها ملعقة صغيرة من زيت الزيتون. يُدلّك الشعر بهذا الخليط ويُترك عليه لمدة نصف ساعة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر.