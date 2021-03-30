أناقة الخريف المقبل بين كواليس السينما ومسارح الموضة

قدّم المصمم طوني ورد مجموعته من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين على شكل فيلم قصير مدته 7 دقائق. وقد استحضر من خلاله كل سحر السينما الهوليووديّة مع ما يرافقها من تشويق وطابع دراماتيكي شكّلا سرّ نجاحها خلال العقود الماضية.

حمل هذا الفيلم عنوان Interlude أي "استراحة". وهو أراد من خلاله المصمم أن يأخذنا بعيداً عن عالمنا الحالي الذي يرزح تحت وطأة الوباء باتجاه آفاق جديدة. وقد شكّل عالم التصوير السينمائي وصناعة الأفلام مصدر إلهام أساسي لمجموعته الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين.

40 إطلالة فاخرة تضمّنتها هذه المجموعة من التصاميم الراقية التي استحضرت الأجواء الساحرة لكواليس تصوير الأفلام الهوليووديّة، كما ارتكزت على الكلاسيكيّات الفرنسيّة في مجال تنفيذ أزياء "الكوتور".

الألوان الطاغية على هذه التصاميم هي الأرجواني، والليلكي، والأخضر الزمردي، والأزرق النيلي، والأسود. أما الخامات فجأت بمعظمها منسدلة تلتفّ حول الجسم وتتزيّن بالتطريز اليدوي، شكّ الخرز، والريش.

ركّز المصمم بشكل أساسي على منطقة الكتفين في العديد من تصاميمه، فزيّنها بالكشاكش، والريش، والأكمام المنفوخة كما تركها عارية أحياناً وغطّاها بأكمام طويلة على شكل "كاب" أحياناً أخرى.

امرأة طوني ورد بدت واثقة من جمالها، وحضورها، وأناقتها أما أزياؤها فأصبحت جاهزة بانتظار عودة المناسبات والأفراح في عالم يكون قد تخلّص من تأثير فيروس كورونا وتداعياته على حياتنا. تعرفوا على مجموعة من إطلالات مجموعة طوني ورد من الأزياء الراقية للخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.