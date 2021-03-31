أرز لبنان رفيق أزياء زهير مراد الراقية لهذا الربيع

"في بلاد الأرز والنساء" هو العنوان الذي اختاره المصمم زهير مراد لمجموعته من الأزياء الراقية الخاصة بربيع وصيف 2021 التي قدّمها على شكل فيلم قصير مدته حوالي 9 دقائق. وقد أراد لها أن تُشكّل رسالة أمل تحملها كل من المرأة والأرزة إلى العالم.

اعتبر مراد أن هذه المجموعة الربيعية تختلف عن كل ما سبقها في حياته المهنية كونها تتحدث مباشرةً عن حبه لوطنه لبنان، وهو قال في هذا المجال: "لفترة طويلة خالجتني أحاسيس متناقضة تجاه هذا البلد المضطرب دائماً، ولكنني أدركت أخيراً كم أنا متأصل في هذه الأرض التي لن أغادرها أبداً".

استحضر مراد غابات الأرز في ديكور عرض مجموعته، وهي زيّنت أزياءه بالمعنى الحقيقي والمجازي على السواء. وهو استوحى التطريزات التي نفّذها على تصاميمه الراقية من أشكال أغصان الأرز، كما ترافق العرض مع صور لغابات أرز لبنان لم تنعكس فقط على الديكور ولكن على العارضات بأثوابهن الفاخرة أيضاً.

افتتح زهير مراد عرضه بمجموعة من التصاميم تلوّنت بالأبيض واختتمها بثوب زفاف أميريّ باللون نفسه حمّله رسالة أمل بتجدد الحياة وانتصارها رغم قساوة الظروف. وقد تزيّنت التصاميم بتدرجات هادئة رغم الصلابة التي تجسّدها، فتراوحت لوحة ألوانها بين الرمادي، والفضي، والليلكي، والأزرق، والأخضر، والزهري، والذهبي. أما الأقمشة المستعملة لتنفيذ هذه الأزياء فحافظت على رقّتها وانسيابيتها، وتنوّعت بين الموسلين، والتول، والكريب، واللوريكس، والحرير، والجاكار.

الأثواب الطويلة من القطع التي تكرر ظهورها في هذه المجموعة التي تضمّنت أيضاً فساتين قصيرة وجامبسوت. وقد تزيّنت جميعها بتطريزات تجسّد أكواز الأرز، وأغصانه، وجذوعه. كما دخل الريش على العديد من الإطلالات مضيفاً عليها حيوية لافتة.

تضمّنت مجموعة زهير مراد من الأزياء الراقية لربيع وصيف 2021 حوالي 45 إطلالة تليق بأرقى المناسبات. ويُنتظر أن نرى بعضها على البساط الأحمر لمهرجان كان السينمائي وحفل الأوسكار.