أي مستحضرات ستبقى في خزانتك التجميلية هذا الربيع؟

في بداية هذا الربيع، تذكري أنك بحاجة لتلبية الاحتياجات الضرورية لبشرتك وشعرك بهدف الحفاظ على مظهر صحي مشرق. اجمعي كل منتجات العناية والماكياج التي تستعملينها، واستعيني بهذه النصائح لتقرري أي مستحضرات ستحتفظين بها وأي مستحضرات ستتخلصين منها.

عندما تتفحصين منتجاتك، اطرحي على نفسكِ هذين السؤالين قبل اتخاذ القرار بشأن الاحتفاظ بمنتج ما أو رميه:

1. هل يلبي هذا المنتج احتياجات العناية ببشرتي؟

من المفترض أنك حددت نوع بشرتك ووضعت أهداف لتحسين روتين العناية ببشرتك بناء على حالتها. استخدمي هذه المعلومات وأنت تتفحصين منتجاتك لتحديد فيما إذا كان المنتج يلبي احتياجات العناية ببشرتك. على سبيل المثال، إذا كان كريم الترطيب الليلي ليس مصمما خصيصا للعناية بنوع بشرتك، فقد حان الوقت لاستبداله بتركيبة جديدة.

2. هل أصبح هذا المنتج قديما؟

من ظلال العيون الوردية التي كانت رائجة جداً عندما كنت في المدرسة الثانوية إلى آخر قطرات من عطرك المفضل، هناك بعض المنتجات التي مرّ عليها الزمن في حقيبة منتجات التجميل التي لديك. في حين أن مشاعر الحنين والخوف من التخلي عن الأشياء قد تجعل من الصعب رمي هذه المنتجات، إلا أن فعل هذا ضروري لضمان صحة البشرة وفعالية منتجات التجميل.

للحفاظ على التركيبات الفعالة

• اكتبي قائمة: إذا كنت لا تستطيعين تذكر متى اشتريت المنتجات، اكتبي قائمة وعلقيها في صيدلية الحمام أو ضعيها داخل الدرج حيث يسهل إيجادها.

• ضعي علامة على المنتجات: استخدمي قلم حير لكتابة تاريخ الشراء على العلبة مباشرة.

• اشتري علب أصغر: ابحثي عن علب صغيرة كتلك الخاصة بالسفر للمنتجات التي لا تستخدمينها كثيرا، لكي لا تهدري المنتجات والمال.

• ابدئي بيدين نظيفتين: في كل مرة تلمسين فيها ماكياجك أو منتجات العناية ببشرتك تنقلين الجراثيم إليها، وبالتالي إلى وجهك. تجنبي ذلك عن طريق البدء دائما بيدين نظيفتين. أو الأفضل من هذا تجنبي لمس المنتجات مباشرة واستخدمي عوداً خشبياً أو أي أداة لذلك وارميها بعد استخدامها.

• خزني المنتجات في خزانة الشراشف: لا يمكن اعتبار خزانة الحمام أكثر مكان ملائم لوضع منتجات التجميل، فالحمام يكون عادة أكثر غرف البيت دفئا ورطوبة مما يسهم في تلف مكونات المنتجات ونمو البكتيريا. بدلا من ذلك، خزني المنتجات في مكان جاف وبارد مثل خزانة الشراشف.

• اختاري الزجاجات التي تحتوي على مضخة: تقلل الزجاجات التي تحتوي على مضخة كمية الهواء والبكتيريا التي يتعرض لها المنتج وتطيل فترة صلاحيته. وتتميز الزجاجات المزودة بمضخة بكونها مفيدة بشكل خاص لغسول الجسم والشامبو والكونديشنر، أي المنتجات التي يتم وضعها في الحمام وقريبا من حوض الاستحمام حيث يكون المكان ساخنا ورطبا بشكل خاص.

• تجنبي العدوى ثانية: إذا أصبت بالتهاب مثل القروح الباردة أو التهاب في العين، عليك رمي المنتجات التي لامست الجراثيم. ولهذا السبب أيضا، لا تستخدمي ماكياج صديقاتك ولا تسمحي لهن باستخدام ماكياجك.

• اغسلي الفراشي

قد تلتقط شعيرات فراشي الماكياج البكتيريا والأوساخ وغيرها من الشوائب بسهولة. ينصح الخبراء بغسل الفراشي ذات الشعيرات الطبيعية مرة شهريا، والفراشي ذات الشعيرات الاصطناعية مرة أسبوعيا باستخدام صابون لطيف أو شامبو الأطفال أو منظف خاص بالفراشي.

• استخدمي حواسك

أحد أفضل الطرق للحفاظ على نظافة وفعالية المنتجات هي استخدام حواسك. ما يلي علامات تدل على وجوب رمي المنتجات:

o إذا كان له رائحة غريبة.

o إذا رأيت تغيرا في لونه أو إذا انفصلت مكوناته.

o إذا شعرت بتغير في قوامه أو تركيبته.

صلاحية منتجاتك

لا تدعي منتجات العناية بالبشرة التي انتهت صلاحيتها تفسد عليك فرصة تحقيق أهدافك الجمالية. بعض المنتجات تكون مرفقة بتاريخ تصنيع ومدة صلاحية، إلا أن الكثير منها لا يوجد عليه أي إشارة تدل على انتهاء صلاحيته. إليك معلومات حول وقت انتهاء صلاحية المنتجات:



الوجه

• البودرة: عامين.

• كريم الأساس الذي أساسه الماء: عام واحد.

• كريم الأساس الذي اساسه الزيت: عام ونصف.

• الكونسيلر: من 6 إلى 8 أشهر.

• الواقي الشمسي: 6 أشهر (أو حسب تاريخ انتهاء الصلاحية المكتوب على العلبة).

• مستحضرات تنظيف البشرة والكريمات المرطبة: 6 أشهر.

• الملطفات أو ما يعرف بالتونر: عام واحد.

• كريمات علاج حب الشباب والشيخوخة: من 6 أشهر إلى عام واحد، و تزداد مدة الصلاحية عند تواجد هذه المستحضرات في زجاجات مزودة بمضخاة.

العينان

• الماسكارا: من 3 إلى 4 أشهر.

• قلم الكحل: من 3 إلى 5 سنوات.

• الآيلاينر السائل: من 3 إلى 4 أشهر.

• ظلال العيون: من 2 إلى 3 سنوات إذا كانت بصيغة البودرة وحتى 6 أشهر إذا كانت صيغتها كريميّة.

الشفاه

• غلوس الشفاه وأحمر الشفاه: عامين.

• محدد الشفاه: من 3 إلى 5 سنوات.

الجسم

• غسول الجسم: من 2 إلى 3 سنوات.

• الصابون وجل الاستحمام: 3 سنوات.

• زيت الاستحمام: عام واحد.

• العطر: عامان أو فترة أطول إذا تمّ تخزينه بعيداً عن أشعة الشمس المباشرة.

• كريم حلاقة الشعر الزائد: عامين.

• مزيل رائحة العرق: عامان.

• طلاء الأظافر: من سنة إلى سنتين.

الشعر

• الشامبو والكونديشنر: 3 سنوات.

• منتجات تصفيف الشعر: من 3 إلى 5 سنوات.

المنتجات الطبيعية

إذا كنت تحبين المنتجات الطبيعية والعضوية، لا تنسي أن هذه التركيبات لها مدة صلاحية أقصر من نظيراتها التقليدية. وهي منتجات تحتوي عادة على مستخلصات نباتية نقية وزيوت تشكل أرضاً خصبة للميكروبات. كما أنها تستخدم المواد الحافظة الطبيعية مثل الزيوت الأساسية بكميات صغيرة فقط وليست قوية بقدر المركبات الاصطناعية فيما يتعلق بمنع تحلل المنتجات وتلفها.