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النجمات يشاركن من منازلهنّ في حفل Sag Awards

النجمة آمي أدامز
النجمة آمي أدامز

النجمات يشاركن من منازلهنّ في حفل Sag Awards

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العربية.نت - رانيا لوقا

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شاركت أشهر النجمات العالميّات بحفل Sag Awards2021 مساء أمس من منازلهن عبر منصّة "زوم"، ولكن ذلك لم يمنعهنّ من الظهور بإطلالات لافتة بأناقتها اخترنها من توقيع أشهر دور الأزياء العالميّة. فمن من النجمات المشاركات استحقّت لقب الأكثر أناقةً؟

مرّة جديدة تأنقت نجمات هوليوود استعداداً للمشاركة بحفل نقابة ممثلي الشاشة الذي يُعرف باسم Sag Awards، ولكنهن لازمن منازلهن دون الخروج منها كون فعاليات هذا الحدث أقيمت بشكل افتراضي وبغياب أي بساط أحمر.

- النجمة الأستراليّة نيكول كيدمان ظهرت بكامل أناقتها في حديقة منزلها. وهي ارتدت ثوباً تميّز بطابعه الرومانسي من تصميم جورجيو أرماني، ونسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Harry Winston.

- اعتمدت الممثلة الأميركيّة كالي كووكو ثوباً عاري الكتفين باللون الفوشيا زيّنته وردة كبيرة عند الصدر. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Prabal Gurung وتمّ تنسيقها مع حذاء باللون نفسه من Christian Louboutin ومجوهرات ماسيّة من Messika Jewellery.

- بدت النجمة كيري واشنطن لافتة بثوبها الأزرق المطرّز من دار Etro. وقد نسّقته مع غطاء للرأس يشبه ذلك الذي يتمّ وضعه أثناء السباحة، أما مجوهراتها الماسيّة فحملت توقيع Bulgari.

- اختارت الممثلة الأميركيّة ليلي كولنز ثوباً قصيراً باللون الزهري الفاتح من توقيع دار Georges Hobeika تميّز بنعومة تصميمه وتطريزه. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من دار Cartier.

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- اعتمدت النجمة إيل فانينغ إطلالة مستوحاة من سبعينيّات القرن الماضي حملت توقيع دار Gucci، وتألّفت من بدلة تزيّنت بخطوط من الباييت.

- اختارت النجمة جورني سموليت ثوباً متعدّد الأطوال باللون الوردي حمل توقيع دار Zuhair Murad. وقد نسّقته مع مجوهرات ماسيّة فاخرة من Bulgari.

- حمّلت النجمة الأميركيّة ذات الأصول الكوريّة جايمي تشانغ إطلالتها رسالة مؤثّرة. فهي اختارت ثوباً باللون الأحمر من Oscar de La Renta نسّقته مع حذاء باللون نفسه من Stuart Weitzman وحقيبة من Edie Parker تزيّنت بعبارة Stop Asian Hate أي "أوقفوا كره الآسيويين".

- اعتمدت النجمة آمي أدامز ثوباً كلاسيكياً باللون الأسود دخلت عليه بعض التفاصيل العصريّة وحمل توقيع دار Celine. وهي نسّقته مع مجوهرات ماسيّة من Cartier.

- اختارت النجمة آنيا تايلور جوي ثوباً باللون البيج من Vera Wang تزيّن بتفاصيل من الدانتيل الأسود.

نيكول كيدمان بثوب يحمل توقيع دار جورجيو أرماني
11 صور نيكول كيدمان بثوب يحمل توقيع دار جورجيو أرماني
11 صور
نيكول كيدمان بثوب يحمل توقيع دار جورجيو أرماني
نيكول كيدمان بثوب يحمل توقيع دار جورجيو أرماني
رسالة جايمي تشانغ التي حمّلتها لحقيبتها
رسالة جايمي تشانغ التي حمّلتها لحقيبتها
النجمة كيري واشنطن
النجمة كيري واشنطن
النجمة نيكول كيدمان
النجمة نيكول كيدمان
النجمة ليلي كولنز
النجمة ليلي كولنز
النجمة كالي كووكو
النجمة كالي كووكو
النجمة إيل فانينغ
النجمة إيل فانينغ
النجمة جورني سموليت
النجمة جورني سموليت
النجمة جايمي تشانغ
النجمة جايمي تشانغ
النجمة آنيا تايلور جوي
النجمة آنيا تايلور جوي
النجمة آمي أدامز
النجمة آمي أدامز
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