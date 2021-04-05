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نجمات مصر متألّقات في موكب المومياوات الفرعونيّة

الإعلامية ناردين فرج

نجمات مصر متألّقات في موكب المومياوات الفرعونيّة

شكل موكب انتقال المومياوات الفرعونيّة حدثاً فريداً تابعته باهتمام وسائل الإعلام العربيّة والعالميّة

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العربية.نت- رانيا لوقا

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شكّل حفل افتتاح المتحف القومي للحضارة المصريّة وما رافقه من موكب انتقال المومياوات الفرعونيّة إليه حدثاً فريداً تابعته باهتمام وسائل الإعلام العربيّة والعالميّة. وقد شاركت فيه مجموعة من النجمات تألّقن بإطلالات جاءت مستوحاة من الحضارة الفرعونيّة، فمن كانت صاحبة الإطلالة الأجمل بينهنّ؟

- تألّقت مقدمة الحفل ياسمين زكي ثوباً طويلاً باللون الأبيض تميّز بتطريزه الفرعوني وكمّيه المنسدلين إلى الأرض. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة المصريّة المتخصصة بأزياء الزفاف نور عزازي.

- شاركت النجمة المخضرمة يسرا في هذا الحفل بإطلالة فرعونيّة تألفت من ثوب أبيض تزيّنت أطرافه بالأزرق. وقد اختارته من مجموعة دار Tony Ward الخاصة بخريف 2015، ونسقته مع أكسسوار للرأس وأساور من مجوهرات Nakhla Official وأقراط ذات طابع فرعوني من Dima Jewellery.

يسرا
8 صور يسرا
8 صور
يسرا
يسرا
مقدمة الحفل ياسمين زكيب
مقدمة الحفل ياسمين زكيب
النجمة التونسية هند صبري
النجمة التونسية هند صبري
النجمة نيللي كريم
النجمة نيللي كريم
الممثلة منى زكي
الممثلة منى زكي
المغنية ريهام عبدالحكيم
المغنية ريهام عبدالحكيم
المغنية نسمة محجوب
المغنية نسمة محجوب
الإعلامية ناردين فرج
الإعلامية ناردين فرج

- النجمة التونسيّة هند صبري ظهرت في فيديو تمّ عرضه بهذه المناسبة، وقد تألّقت بثوب بلوني الأخضر الداكن والذهبي حمل توقيع المصممة المصرية مرمر حليم نسقته مع عقد ذهبي فرعونيّ الطراز من Dima Jewellery.

- الممثلة نيللي كريم بدت مشرقة بثوب أبيض ذو طابع فرعوني حمل توقيع المصممة نور عزازي فيما حملت مجوهراتها توقيع المصممة عزة فهمي.

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- ظهرت الممثلة منى زكي بثوب طويل باللون الأزرق الملكي من Maison Yeya نسّقته مع عقد بارز ذو طابع فرعوني.

- اختارت الإعلاميّة ناردين فرج جامبسوت باللون الأحمر من مجموعة Zuhair Murad لربيع وصيف 2020 تزيّن بتطريزات فرعونيّة وحزام حدّد الخصر.

- أحيت هذا الحفل النجمتان نسمة محجوب وريهام عبد الحكيم. وقد ارتدت الأولى ثوباً ذهبياً طويلاً فيما اختارت الثانية ثوباً باللون الكحلي تزيّن بتفاصيل معدنيّة ذهبيّة. وقد حملت الإطلالتان توقيع دار Farida Temraz.

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