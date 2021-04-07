4 أقنعة منزليّة تعتني بأنواع الشعر المختلفة هذا الربيع

بعض الخلطات المنزليّة البسيطة والسهلة التحضير تؤمّن حلولاً لأصعب مشاكل الشعر مهما اختلف نوعه وتعدّدت متطلّباته. تعرّفوا فيما يلي على 4 خلطات تُعيد إلى الشعر حيويته ونعومته في حال استعمالها بانتظام.



1- قناع البيض وزيت الزيتون للشعر التالف

يُعيد هذا القناع الحيويّة للشعر التالف جرّاء التلوين المتكرّر والتعرّض للظروف المناخية القاسية. وهو يتميّز بكونه سهل التحضير واقتصاديا، واستطاع أن يثبت فعاليته على مدى سنوات طويلة. لتحضيره يكفي خلط صفار بيضة أو بيضتين حسب طول الشعر مع ملعقة كبيرة من زيت الزيتون. يُطبّق هذا الخليط على طول الشعر مع التركيز على أطرافه ويُترك عليه لمدة عشر دقائق قبل شطفه جيداً بالماء وغسل الشعر بالشامبو. وستلاحظون أن الشعر استعاد نعومته وحيويته بفضل الخصائص المغذية والمرطبة للبيض وزيت الزيتون.

2- قناع الطين الأخضر وخل التفاح للشعر الدهني

يُعتبر هذا القناع من العلاجات الفعّالة للتخفيف من الإفرازات الزهميّة، ويُشكّل الطين الأخضر المكوّن المثالي للعناية بالشعر بالدهني. يكفي استعمال حفنة من هذا الطين وخلطها مع الخل المخفّف بالماء للحصول على عجينة يسهل تطبيقها كقناع على فروة الرأس. يتميّز خل التفاح باحتوائه على نسبة من الكحول تقلّ عن أنواع الخل الأخرى مما يسمح له بمدّ الشعر باللمعان دون التسبب بجفافه. وهو يُعيد التوازن إلى فروة الرأس ويحارب القشرة. يُدلّك هذا القناع بنعومة لبضع دقائق على فروة الرأس دون الأطراف ويُترك عليها لمدة عشر دقائق قبل شطفه جيداً.



3- قناع الزبادي والأفوكادو للشعر المجعّد

يُساعد هذا القناع على تغذية الشعر المجعّد بالعمق وحمايته من الجفاف. لتحضيره يكفي خلط نصف فنجان من الزبادي، نصف حبة ناضجة من الأفوكادو، نصف حبة مهروسة من الموز، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، ملعقة كبيرة من زيت اللوز، وملعقة كبيرة من العسل للحصول على عجينة رخوة يسهل تطبيقها كقناع على الشعر.

يُطبّق هذا الخليط من جذور الشعر حتى أطرافه ويُترك لمدة 25 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو. وستلاحظون بعد تطبيقه أن الشعر استعاد حيويته ولمعانه.

4- قناع المونوي المغذّي للشعر الجاف

يتميّز هذا القناع بخصائصه المغذّية والمرممة. وهو يجمع بين غنى زيت المونوي والخصائص المرطّبة للألوفيرا وزبدة الشيا. لتحضير 100 ملليلتر من هذا القناع يجب خلط 45 غراماً من زبدة الشيا، 30 غراماً من زيت المونوي، و15 غراماً من الألوفيرا. توضع هذه المكوّنات في الخلاط الكهربائي للحصول على تركيبة متجانسة وخفيفة يتم نقلها إلى وعاء زجاجي وتركها حتى تتجمّد قبل استعمالها. يُستعمل هذا القناع على الشعر الجاف ويُترك عليه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً وغسل الشعر بالشامبو.