لأول مرة.. صالون جنيف للساعات يتواصل افتراضياً مع العالم 

انطلق، الأربعاء، معرض جنيف للساعات الفاخرة الذي يعتبر أحد أبرز المواعيد السنويّة المنتظرة من جانب المهتمين بهذا المجال. وقد تمّ افتتاحه بشكل افتراضي على أن تكون فعالياته رقميّة بالكامل ويتبعه نسخة حضوريّة تقام في مدينة شنغهاي الصينيّة الأسبوع المقبل.

ويجمع معرض جنيف للساعات الفاخرة أشهر الأسماء المصنّعة للساعات الفاخرة مثل Rolex، وCartier، وPatek Philippe. وغاب بنسخته الخاصة بالعام 2020 نتيجة انتشار جائحة كورونا واضطر أن يكتفي بفعاليات افتراضية بنسخته الخاصة بالعام 2021 نتيجة القيود الصحيّة المفروضة في العديد من دول العالم ومنها سويسرا حيث يُقام عادةً.

في العام الماضي تمّ تغيير اسم هذا الصالون ليصبح Watches&Wonders، وتمتدّ فعالياته حالياً بين 7 و13 من الجاري ليقدّم منصّة تسمح للعلامات المهمة في مجال صناعة الساعات بتقديم تصاميمها الجديدة عبر ندوات وعروض تتمّ بشكل افتراضي.

يُعتبر هذا الحدث المتخصص بالساعات الفاخرة بأهمية أسابيع الموضة بالنسبة للأزياء. وقد أعلن إيمانويال بيران رئيس منظّمة الساعات الفاخرة عن اضطرار القيّمين على هذا الصالون الاكتفاء بصيغة افتراضيّة آملاً بأن تساعد المنصّة علامات تصنيع الساعات في تطوير أعمالهم بعد معاناتهم من صعوبات اقتصاديّة خلال العام الماضي.

ويحتلّ قطاع صناعة الساعات المرتبة الثالثة في قائمة أبرز الصادرات السويسرية. وتعرّض للتراجع مؤخراً نتيجة إغلاق المحلات التجاريّة وانهيار القطاع السياحي الذي يرتبط بشكل مباشر بقطاع المنتوجات الفاخرة. وكان العام 2020 شهد انخفاضاً في صادرات سويسرا في مجال الساعات بنسبة 21,8 بالمئة مقارنةً مع العام السابق، وقد أظهرت إحصاءات اتحاد صناعات الساعات أن هذا التراجع بلغ ذروته في شهر أبريل 2020 عندما سجّل 81,3 بالمئة ليبدأ الوضع بالتحسّن بشكل تدريجي بدءاً من شهر أغسطس الماضي. وحدها الصين استطاعت أن تحافظ على موقع إيجابي بين الأسواق الرئيسيّة المستوردة للساعات السويسريّة، إذ حقّقت نمواً في مجال وارداتها في هذا المجال بنسبة 20 بالمئة.

يبلغ عدد دور الساعات المشاركة بهذا الحدث الافتراضي 38، على أن يليه فعاليّة حضوريّة تقام في مدينة شنغهاي الصينيّة وتمتد بين 14 و18 أبريل الجاري وتستضيف 19 من دور الساعات الفاخرة.

يُشكّل صالون Watches&Wonders فرصة تواصل بين مصنّعي الساعات السويسريّة الفاخرة وتجّار التجزئة الذين اعتادوا على زيارته بهدف اختيار ساعات لمتاجرهم. ويسمح هذا الحدث بنسخته الافتراضيّة بالوصول إلى جمهور أوسع من المهتمين بصناعة الساعات كونه يُعرّفهم على أحدث التصاميم التي تقدّمها أهم دور الساعات الفاخرة في العالم.