أيّ جديد قدّمه معرض جنيف للساعات الفاخرة؟

بدّل معرض جنيف السنوي للساعات الفاخرة اسمه إلى Watches&Wanders، وهو بدّل أيضاً في صيغته التي كانت حضوريّة وأصبحت افتراضية نتيجة الأوضاع الصحيّة التي فرضتها جائحة كورونا. أما ما لم يبدّله فهو الإبداعات الرائعة والإصدارات المتميّزة التي تحرص على تقديمها كل عام أشهر دور الساعات في العالم. تعرّفوا فيما يلي على مجموعة من الساعات تمّ تقديمها عبر المنصّة الخاصة بهذا المعرض، ولفتت الأنظار بتصاميمها الأيقونيّة ولمساتها العصريّة المتجدّدة.

كعادتها قدّمت دار Cartier الفرنسيّة تصاميمها الأيقونيّة من الساعات بعد أن أضافت عليها لمسات متجدّدة تواكب روحيّة العصر. منها ساعة Cartier Tank Must المزوّدة بآليّة حركة كهروضوئيّة وسوار مصنوع بتقنيّات تحترم مبادئ الاستدامة. وهي مستوحاة من ساعة Tank Louis Cartier التي تشكّل جزءاً من تاريخ هذه الدار.

قدّمت الدار الفرنسيّة العريقة أيضاً نسخة جديدة ومحدودة الإصدار من ساعة Cloche de Cartier التي رأت النور لأول مرة في العام 1920، بالإضافة إلى مجموعة ساعات Pasha de Cartier التي توسّعت لتتضمّن نسخة نسائيّة وأخرى مزوّدة بكرونوغراف.

دار Chanel الفرنسيّة قدّمت بدورها نسخة جديدة من ساعة J12 الأيقونيّة حملت اسم J12 Electro Dream Watch Calibre 12.1. وهي متوفرة بقطر 38 ملليمتر وإصدار محدود من 5ساعات تمّ صنعها من الفولاذ والسيراميك وترصيعها بأحجار الياقوت الملوّنة مما أكسبها مظهراً شبابياً مرحاً.

قدّمت دار Chopard ساعة L.U.C QF Jubilee الأوتوماتيكيّة. وقد تمّ صنعها من الستاينلس ستيل بقطر 39 ملليمتر وتزويدها بحزام من جلد العجل باللون البيج.

قدّمت دار Piaget مجموعة من الإصدارات بمناسبة انطلاق معرض جنيف للساعات، وقد لفتتنا منها ثلاثة:

• ساعة Piaget Limelight Gala Precious Rainbow، قطرها 32 ملليمتر، مصنوعة من الذهب الوردي ومرصّعة على شكل قوس قزح بأحجار ملوّنة منها 37 حبة من الياقوت و5حبات من التسافورين.

• ساعة Piaget Limelight Gala Mother-Of-Pearl Palace، قطرها 26 ملليمتر وهي مصنوعة من الذهب الوردي مع قرص من عرق اللؤلؤ محفور يدوياً، ومتوفرة بإصدار محدود من 300 ساعة فقط.

• ساعة Piaget Polo Skeleton، يبلغ قطرها 42 ملليمتر وهي متوفرة بسوار معدنيّ يرافقه حزام جلديّ. تتميّز بحركتها الميكانيكيّة وبالكريستال السافيري الذي يغطّيها.

قدّمت دار Bulgari من بين تصاميمها الجديدة، تصميم مميّز لساعة Serpenti Misteriosi Cleopatra المستوحى من حراشف الثعبان.

استغرق ترصيعها بالأحجار أكثر من 470 ساعة من اليدوي، وقد تمّ هذا الترصيع بحوالي 4000 حبة من الماس يقطع نتف الثلج بالإضافة إلى قطعتين من أحجار الجمشت والسترين وقطعة من كل من أحجار الروبليت، والتورمالين، والزبرجد، والتنزانيت بوزن إجمالي يزيد عن 50 قيراطاً. أما قرص هذه الساعة فيختبىء تحت حجر من الروبليت الوردي يبلغ وزنه حوالي 5 قيراط.

من الساعات اللافتة التي قدّمتها دار Bulgari أيضاً ساعة Octo Finissimo Perpetuel Calendar المتوفرة بإصدار مصنوع من التيتانيوم وآخر من البلاتين مع حزام من جلد التمساح. وهي أحرزت بخصائصها المميّزة الرقم القياسي السابع الذي تحقّقه دار Bulgari في مجال صناعة الساعات.