لأول مرة.. تأجيل أشهر حفل يجمع بين الفن والموضة

يُشكّل أول اثنين من شهر مايو الموعد الرسمي المعتمد لحفل Met Gala، أحد أشهر الفعاليات العالميّة التي تجمع بين عالميّ الفن والموضة. ولكن هذا الحفل لن يُقام هذا العام بموعده، إذ تمّ تأجيله إلى شهر سبتمبر المقبل بانتظار أن يتحسّن الوضع الصحّي المتفاقم جراء انتشار جائحة كورونا.

يُقام هذا الحفل عادةً في متحف ميتروبوليتان الشهير في نيويورك، ولكن لأول مرة في تاريخه سيتمّ تأجيله عن موعده المحدّد في أول اثنين من شهر مايو. وذلك بعد أن تمّ إلغاؤه العام الماضي للسبب نفسه وهو انتشار جائحة كورونا.

وأفادت المعلومات أنه من المتوقع أن يقام هذا الحدث في 13 سبتمبر المقبل بحال تحسّن الوضع وتراجع القيود المفروضة في أماكن مختلفة من العالم.

كما أشارت المعلومات إلى أنه من المتوقع أن تشارك في تقديمه الشاعرة أماندا غوردن التي لفتت أنظار العالم بالقصيدة التي ألقتها خلال حفل تنصيب الرئيس الأميركي جو بايدن.

وسيشاركها في التقديم المصمم توم فورد الذي يشغل منصب رئيس مجلس مصمّمي الأزياء في أميركا، أما الإشراف على هذا الحدث فسيكون كالعادة من مهام آنا ونتور رئيسة تحرير مجلة "فوغ" بنسختها الأميركيّة. استعيدوا فيما يلي أبرز الإطلالات الأيقونيّة التي ظهرت بها أشهر نجمات العالم في حفل Met Gala خلال السنوات الماضية.

- خلال العام 2004، لفتت النجمة ديان كروغر الأنظار في هذا الحفل بثوب من الساتان الذهبي حمل توقيع دار Balenciaga.

- خلال العام 2006، تألّقت النجمة شارليز ثيرون في هذا الحفل بثوب باللون البرغندي حمل توقيع المصمم جون غاليانو.

- خلال العام 2008، كان موضوع حقل Met Gala يدور حول "الأبطال الخارقين" وقد جسّدت هذا الموضوع العارضة آمبر فاليتا من خلال ثوبها الذهبي الذي حمل توقيع دار Versace.

- خلال العام 2011، تألّقت النجمة جنيفر لوبيز في هذا الحفل بثوب أحمر مميّز حمل توقيع دار Gucci.

جنيفر لوبيز آمبر فاليتا

- خلال العام 2013، ظهرت النجمة أوما ثورمان على البساط الأحمر لحفل Met Gala برفقة المصمم زاك بوزن. وقد ارتدت من أزيائه ثوباً أخضر يذكّر بالأجواء الهوليووديّة القديمة.

- خلال العام 2014، تألّقت العارضة كارولينا كوركوفا في هذا الحفل بثوب عاري الكتفين من Marchesa تزيّن بأزهار مرسومة يدوياً كأنها لوحة فنيّة.

- خلال العام 2015، ارتدت النجمة ريهانا في هذا الحفل ثوباً أصفر تميّز بذيله الطويل المطرّز. وقد اختارته من تصميم دار Guo Pei الصينيّة ليتناسب مع الموضوع الهام للحفل الذي كان يدور حوا الصين.

- خلال العام 2018، ارتدت النجمة الهنديّة بريانكا شوبرا أجمل إطلالاتها في هذا الحفل. وهي تألقت بثوب من المخمل باللون الأحمر الداكن حمل توقيع دار Ralph Lauren.

- خلال العام 2018 أيضاً، تألّقت النجمة بلايك لايفلي بأفخر الإطلالات التي ظهرت بها خلال حفل Met Gala. وقد ارتدت للمناسبة ثوباً من Versace تمّ تطريزه بأحجار كريمة تبلغ قيمتها أكثر من مليونيّ دولار وقد استغرق تنفيذه أكثر من 600 ساعة من العمل.

- خلال العام 2019، لفتت ليدي غاغا الأنظار بإطلالة ارتدت خلالها 4 أثواب فوق بعضها البعض وحملت توقيع دار Brandon Maxwell.