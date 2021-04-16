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حضور مبهر وأناقة طاغية.. هذه تفاصيل إطلالة شريهان

شريهان بثوب ديور الأيقوني

حضور مبهر وأناقة طاغية.. هذه تفاصيل إطلالة شريهان

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العربية.نت - رانيا لوقا

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بعد غياب طويل جداً عادت النجمة المصريّة شريهان مع حلول شهر رمضان المبارك لتظهر بإعلان تلفزيوني، فبدت مُبهرة بحضورها، ورشاقتها، وأناقتها التي لم يقو عليها 19 عاماً من الغياب.

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أحيت إطلالات شريهان حضورها في ذاكرتنا كنجمة فوازير رمضانيّة. وهي خطفت الأنظار بمرونة أدائها الراقص وحضورها الطاغي في استعراض يحاكي تفاصيل من حياتها وما عايشته من مصاعب ومرض. وهو لا يخلو من رسالة أمل تختصر تغلّبها على مصاعب الحياة ومفادها: "مهما عدّى علينا...قوتنا إن مفيش حاجة تقدر توقّفنا".

تألقت شريهان في هذا الإعلان الاستعراضي لشركة "فودافون" بأربع إطلالات اهتمّت بتنسيقها الستايلست مي جلال:

شريهان بتصميم من زهير مراد
شريهان بتصميم من زهير مراد

في الإطلالة الأولى تألّقت شريهان بثوب متوسط الطول باللون الأزرق صُمّم خصيصاً لها بتوقيع دار Zuhair Murad. وهو تزيّن بالحبيبات البرّاقة. وتمّ تنسيقه مع حذاء برّاق أيضاً.

في الإطلالة الثانية، اعتمدت شريهان سروالا وسترة باللون الأبيض دخلت عليها حبيبات الكريستال واللؤلؤ. وقد ترافقت أزياؤها مع عقود وخواتم وأقراط زادت من بريقها.

الإطلالة الثانية التي ظهرت بها شريهان في الإعلان
الإطلالة الثانية التي ظهرت بها شريهان في الإعلان

في الإطلالة الثالثة ظهرت شريهان بتوكسيدو أسود ذكوريّ الطابع تميّز بسترته القصيرة. وقد نسّقته مع قميص أبيض رافقته ربطة عنق.

أما في الإطلالة الرابعة والأخيرة التي ظهرت بها شريهان فتألقت بإحدى إطلالات دار Dior الأيقونيّة. وهي ظهرت بثوب تمّ تصميمه في العام 1949 مستوحى من لوحة للرسام الفرنسي كلود مونيه.

إطلالة شريهان ببدلة رسمية
إطلالة شريهان ببدلة رسمية

وقد تمّ تجديد هذا الثوب في العام 2014 وتزيينه بأزهار ثلاثيّة الأبعاد. كمّلت شريهان إطلالتها بوشاح أبيض لفّ كتفيها وعقود من اللؤلؤ حول عنقها.

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