10 نصائح لتتشاركي عبايتك الرمضانية مع ابنتكِ

تشكّل العباية الزيّ المحبّب في شهر رمضان المبارك. جرّبي تنسيق إطلالتكِ في هذا المجال مع إطلالة ابنتكِ وتقيّدي بما يلي من نصائح مفيدة تسهّل عليكِ هذه المهمة.

اعتادت علامة Leem المتوفرة في السعودية، والإمارات، والبحرين على أن تقدّم في كل موسم رمضاني مجموعة من الإطلالات تتناسق فيها عبايات الأمهات مع عبايات بناتهن. تلقى هذه الفكرة اهتماماً متزايداً من جانب الأمهات والبنات على السواء، ولذلك ندعوكنّ للتعرف على أفضل النصائح التي تسهّل الحصول على إطلالات متناسقة في هذا المجال.



1- العباية البيضاء من القطع المميّزة في الموسم الرمضاني، فلا تترددي في أن تقتني واحدة لكِ وأخرى لابنتكِ على أن يتمّ تنسيقها مع أكسسوارات ملوّنة عند الرغبة بإضافة لمسات من التجدّد عليها.

2- العباية الفضفاضة رائجة جداً في هذا الموسم، اختاري عباية ابنتكِ بقياس أكبر من مقاسها الحالي فتضمنين أنها سترتديها لفترة أطول وهي تكبر. يمكنكِ أن تختاري عبايتك أيضاً بقياس أكبر للحصول على الطابع الفضفاض المحبّب حالياً.

3- الرسومات الهندسيّة من الطبعات العصريّة التي تناسب الكبار والصغار على السواء، فلا تترددي في اعتمادها عند التنسيق بين عبايتكِ وعباية ابنتكِ.

4- تشكّل الألوان الباستيليّة الخيار الأمثل لدى تنسيق إطلالتكِ مع إطلالة ابنتكِ. يمكنكِ اختيار التصميم نفسه لكِ ولها والتنويع في الألوان الباستيليّة المختارة وفق ذوق كل منكما ولون بشرتها وشعرها.

5- عند اختيار العباية المحايدة من حيث اللون، يمكن تزيينها بحزام أو حقيبة بلون جريء يضفي لمسة من التميّز على الإطلالة. يمكنكِ اختيار لون العباية نفسه لكِ ولابنتكِ والتنويع في ألوان الأكسسوارات بينكما.

6- اختاري لكِ ولابنتكِ العبايات ذات الألوان المشرقة المتداخلة، فهي تضفي لمسة من الحيوية والمرح على الطلّة.

7- جرّبي المزج بين التقليدي والمعاصر في الإطلالات الرمضانيّة، واختاري لكِ ولابنتكِ عبايات تتميّز بقصّات مبتكرة تدخل عليها النقشات التقليديّة ذات الطابع الشرقي.

8- لدى التنسيق بين عبايتكِ وعباية ابنتكِ، ابتعدي عن الأحذية ذات الكعب المرتفع وحافظي على طابع الإطلالة العمليّة باعتماد حذاء مسطّح يتناسق قدر المستطاع مع الحذاء الذي تعتمده ابنتكِ.

9- تجنّبي الخامات غير المريحة وغير العمليّة لدى التنسيق بين عبايتكِ وعباية ابنتكِ الصغيرة، فالأطفال ينزعجون من الخامات التي لا تؤمّن الراحة وسهولة الحركة.

10- ابتعدي عن التطريز الكلاسيكي لدى تنسيق عبايتكِ مع عباية ابنتكِ الصغيرة، واستبدليه بالطبعات العصريّة التي تضفي لمسة من التجدد على الإطلالة.