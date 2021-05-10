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لإطلالة مشرقة في العيد.. إليك أبرز التصاميم

لويس فويتون
لويس فويتون

لإطلالة مشرقة في العيد.. إليك أبرز التصاميم

أساليب اعتمدها المصممون لتنسيق الأزياء المعدنيّة في مجموعات ربيع وصيف 2021

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العربية.نت- رانيا لوقا

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تُشكّل الأزياء المعدنيّة إحدى أبرز اتجاهات موضة هذا الموسم، ولكن اعتمادها يبدو مخاطرة بالنسبة للعديد من النساء اللواتي يجهلن أساليب اختيارها وتنسيقها مع أنواع أخرى من الأزياء.

تعرّفوا فيما يلي على الأساليب التي اعتمدها المصممون لتنسيق الأزياء المعدنيّة في مجموعات ربيع وصيف2021، وتابعوا بعض النصائح المفيدة في هذا المجال.

شانيل
شانيل

- تعتبر الأعياد من الفترات المناسبة لاعتماد الأزياء المعدنيّة بألوان الفضي والذهبي المشعّين، ولكن أيضاً بألوان أخرى أكثر هدوءاً تضفي عليها اللمسات المعدنيّة بعض الإشراق. منها الأسود، والكحلي، والأبيض، والنفسجي.

نعيم خان
نعيم خان

- يُشكّل اعتماد السراويل المعدنيّة أحد الخيارات الجريئة في مجال الموضة، ولكنها تضفي لمسة من التميّز على الإطلالة. وهي لا تناسب سوى السيدات النحيلات. يُنصح بتنسيقها مع قميص حريريّ كلاسيكي أو بلوزة مبتكرة بتصميمها.

إليزابيتا فرانكي
إليزابيتا فرانكي

- السترة المعدنيّة من القطع الكلاسيكيّة التي يُنصح باعتمادها لإطلالة لافتة. يمكن تنسيقها حسب المزاج مع سروال كلاسيكي بلون محايد أو مع قطعة من الأزياء تكون بلونها وبريقها.

كوستو بارسولونا
كوستو بارسولونا

- تضفي الخامات المعدنيّة الانسيابيّة إطلالة عصريّة وشبابيّة على الأثواب ذات التصميم الكلاسيكي، فلا تترددوا في اعتمادها بألوان غير تقليديّة.

من مجموعة نعيم خان
من مجموعة نعيم خان

- تضفي التطريزات المعدنيّة الكثيفة لمسات من الفخامة على الإطلالة خاصةً في المناسبات. يمكن اعتمادها بلمسات خفيفة أيضاً لهاويات البساطة في الإطلالة.

باكو رابان
باكو رابان

- يمكن اعتماد الإطلالة المعدنيّة المونوكروميّة بأسلوب عصري وباختيار ألوان هادئة كالكحلي والأسود أو حتى مشرقة كالأخضر والذهبي.

إيزابيل ماران
إيزابيل ماران

- يُشكّل تنسيق "توب" معدني مع سروال من "الدنيم" بلونه الكلاسيكي أو بلون حيادي كالبيج من الثنائيّات المحبّبة في موضة هذا الموسم.

باميلا رولان
باميلا رولان
تمبرلي لندن
تمبرلي لندن
فالنتينو
فالنتينو
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