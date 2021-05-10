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بالصور.. مجموعة أزياء شانيل الجديدة تعرض جنوب فرنسا

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بالصور.. مجموعة أزياء شانيل الجديدة تعرض جنوب فرنسا

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باريس - ليث بزاري

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اختارت دار شانيل للأزياء مركز Carrières de Lumières الفني جنوب فرنسا في بلدة les baux-de-provence لعرض مجموعتها الجديدة Chanel Cruise ألفين وواحد وعشرين.

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مجموعةٌ استوحت مصممتُها Virginie Viard من أحد أعمال الأديب والشاعر الفرنسي Jean Cocteau فيلم "وصية أورفيوس"، إذ كانت مؤسسةُ الدار غابرييل شانيل معجبةً بأعمالِ هذا الشاعر ومقربةً منه، فانعكس ذلك في قطع المجموعة التي بدت رسميةَ الطابع تمزج بين البساطةِ والدقةِ في التصاميم والاناقة، مجموعةٌ شكلت من اللونين الأبيض الناصع والأسود الغامق.

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وجسّد الضوءُ وانعكاسُه الذي يعشق كل من جان كوكتو وغابريل شانيل في المجموعة بين فستان طويل ناصع البياض وكاب أسود، وبين سترة التويد البيضاء المطرّزة بحلي وفستان أسود من المخمل والجلد.

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كما أرادت مصممة المجموعة فيرجيني فيارد أن تعكس الجانب العصريَّ البارزَ في فيلم كوكتو وصية أورفيوس، وتقديم مجموعةٍ بطابع روك واضح. كما نسقت القمصان مع بزات حيكت من التويد مزينة بزخارفَ عريضة.

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أضيفت إلى القطع الكثيرُ من الشراريب الجلدية، والخرزِ والترتر كنوع ٍ من الاكسسوارات كما شوهدت القمصانُ التي تحمل وجهَ عارضةِ الأزياء Lola Nicon كنجمةِ روك واخيرا ارتدت العارضاتُ على منصة العرض احذيةً فضيةَ اللون مدببة تذكر بمظاهرِ الستينيات وحداثةِ اسلوبِ البانك بلمسةٍ باريسيةٍ أنيقة.

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