بشرتكِ الجافة تحتاج إلى هذه الأقنعة قبل العيد

يمكن لبعض الخطوات العمليّة والوصفات الطبيعيّة أن تخفّف من حدّة جفاف البشرة. يكفي تجنّب التعرّض للماء الساخن جداً ولأشعّة الشمس المباشرة واتباع ما يناسبكِ من هذه الأقنعة الطبيعيّة لتستعيد بشرتكِ الجافة إشراقها في استقبال العيد.

قناع اللوز والشوفان لترطيبها

تساهم مكوّنات هذا القناع في تغذية، ترطيب، وتنعيم البشرة. لتحضيره يكفي نقع 6 حبّات من اللوز المقشّر طوال الليل في الماء ثمّ طحنها في صباح اليوم التالي وخلطها مع ملعقتين كبيرتين من الشوفان، وملعقتين كبيرتين من الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل للحصول على خليط متجانس. يُنصح بتطبيق هذا القناع على البشرة لربع ساعة قبل شطفه جيداً بالماء. ويمكن تكرار هذه الخطوة مرتين أسبوعياً لترطيب البشرة الجافة بالعمق وتعزيز نضارتها.

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قناع مسحوق الحمص وماء الورد لتفتيحها

يساهم مسحوق الحمص في تفتيح لون البشرة. يكفي استخدام مقدار ملعقتين كبيرتين منه وخلطها مع ملعقة كبيرة من ماء الورد وبضع قطرات من زيت الزيتون. يُمدّ هذا الخليط على البشرة ويُترك عليها لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء وتكرار هذه الخطوة لثلاثة أيام على التوالي.

قناع زبدة الشيا لتغذيتها

عندما تكون البشرة الجافة حسّاسة تصبح بحاجة إلى عناية إضافيّة من خلال مكوّنات ناعمة عليها. لتحضير هذا القناع يكفي وضع مقدار كوب من زبدة الشيا في حمّام مائي ساخن على أن يُضاف إليه ملعقتين صغيرتين من زيت الأفوكادو و20 قطرة من زيت الورد. تُخلط هذه المكوّنات جيداً وتحفظ في وعاء زجاجي لاستخدامها كقناع يوميّ على الوجه يُطبّق عليه لمدة دقائق قبل إزالة الفائض بواسطة محرمة ورقيّة بنعومة.

قناع الحليب والعسل لتعزيز نضارتها

تتعرّض البشرة الجافة أكثر من سواها من أنواع البشرات لفقدان النضارة. لمساعدتها على على استعادة إشراقها، يُنصح بتحضير قناع مؤلّف من ملعقتين كبيرتين من الحليب السائل، وملعقتين كبيرتين من العسل، وبضع قطرات من عصير الليمون. يُطبّق هذا الخليط على الوجه لمدة 10 دقائق قبل شطفه جيداً. يمكن تطبيق هذا القناع كلما دعت الحاجة.

قناع أوراق النعناع لإنعاشها

تتمتع أوراق النعناع الطازجة بفعالية في مجال العناية بالبشرة الجافة ومدّها بالانتعاش الذي تكون بحاجة إليه. يكفي وضع حفنة من أوراق النعناع في الخلاط الكهربائي وإضافة ملعقة كبيرة من العسل وملعقتين من الزبادي إليها للحصول على تركيبة متجانسة يسهل تطبيقها كقناع على الوجه لمدة 15 دقيقة قبل شطفه جيداً بالماء البارد. يمكن تكرار هذه الخطوة مرتين أو ثلاثة أسبوعياً.